El PP denuncia falta de información y transparencia durante la crisis por contagios que tuvo lugar esta semana en el Ayuntamiento. Así, el Partido Popular ha facilitado a este medio un comunicado denunciando la falta de información y transparencia en esos momentos. " Durante el pasado miércoles el Ayuntamiento de Crevillent activó el protocolo Covid-19 tras detectar un posible caso de un concejal de la Corporación Municipal. Esta persona, tras tener síntomas, se realizó una PCR a comienzos de esta semana, resultando positiva y por tanto se abría una situación de crisis en el consistorio. Por ello, el Ayuntamiento de Crevillent activó el protocolo por posible caso de Coronavirus y dio instrucciones a todos los contactos municipales de la persona sospechosa de Covid, para que se les realizase PCR en el hospital IMED tras coincidir en diversas reuniones ordinarias de trabajo", afirma el comunicado.

La nota de prensa continúa diciendo que "Ese mismo miércoles, todas las personas convocadas se realizaron una PCR para detectar otros posibles casos, sin comunicarnos oficialmente los resultados de los ediles y funcionarios citados. La información que este grupo ha ido recibiendo ha sido por los pasillos y con llamadas puntuales que no indicaban quién era el positivo y, por lo tanto, los concejales no sabíamos si teníamos que cumplir o no la cuarentena, ya que dependiendo de la persona que fuese, unos concejales sí habían tenido contacto y otros no".

Asimismo, señala que "Las recomendaciones de Salud Pública indican que, los concejales y personal que tuvieron contacto directo durante los días previos a los primeros síntomas, deberán cumplir una cuarentena de 10 días en casa. Algo que es imposible entre la corporación y trabajadores ya que no se nos ha comunicado quién es la persona que ha resultado positivo. Este hecho es de extrema gravedad ya que, desde el miércoles por la noche, la mayoría de concejales tienen el resultado de la PCR, por lo que algunos trabajadores han seguido trabajando hasta el mismo viernes a las 15:00h. Para que sea más claro para la ciudadanía a modo de ejemplo, si hubiese dado positivo el Concejal de Asuntos Exteriores (no existe), se debería haber comunicado a los funcionarios directos y a los compañeros que han tenido reuniones con él, del resultado de la PCR, algo que NO se ha hecho".

"La información que le ha llegado a este Grupo Municipal es en su mayoría de habladurías en los pasillos y comentarios entre los trabajadores del Ayuntamiento, echando en falta una información transparente y a tiempo del Gobierno Municipal. Desde el PP, lamentamos que esto esté sucediendo y nos sumamos a la denuncia que realizó el sindicato de UGT diciendo que el gobierno municipal se está saltando los protocolos sanitarios de aislamiento preventivo. El Grupo Popular quiere indicar a la población que están teletrabajando los concejales que han tenido contacto con los presuntos positivos, quedando libres de la cuarentena los ediles Mari Carmen Candela, Pedro García Magro y Laura Gomis Ferrández que se reincorporaron al trabajo y están a disposición de los vecinos en el despacho del grupo", continúan.

El comunicado concluye de la siguiente forma: "Si el Tripartito tiene conocimiento del 2º concejal positivo entre la noche de miércoles y la mañana de jueves ¿Por qué no se contacta con los trabajadores y concejales de forma inmediata? Si el segundo positivo tuvo síntomas ¿Por qué no se autoconfinó hasta realizarse la PCR? ¿Se ha avisado a los funcionarios que han tenido contacto con el 2º positivo para que guarden confinamiento?".