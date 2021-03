Una furgoneta se incendia en la N-332 en dirección a Santa Pola mientras transportaba una barca

Una furgoneta que transportaba una barca ha terminado calcinada en Santa Pola tras incendiarse desde los bajos del vehículo. Según informa el consorcio provincial de bomberos, el vehículo se encontraba averiado y no hay heridos. El suceso se ha producido a las 09.18 horas de este jueves en la carretera nacional 332 ya en término municipal de Santa Pola. Una hora después el fuego ya se había extinguido y se había podido neutralizar el humo, aunque el vehículo ha quedado totalmente calcinado, y aunque no transportaba mercancías peligrosas sí que transportaba barcos. No ha trascendido el origen del fuego, que se ha producido en los márgenes de la carretera y a tan sólo unos metros de fincas agrícolas.