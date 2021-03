José Vicente Mas Zaplana: "Al estar sin procesiones vimos lo mucho que significa para nosotros la Semana Santa"

Inmersos ya en plena conmemoración pasional, el presidente de la Junta Diocesana de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Orihuela-Alicante, José Vicente Mas Zaplana, destaca la implicación de cofrades y hermanos en actividades religiosas y solidarias durante estas fechas.

¿Cómo percibe que está viviendo el mundo «semanasantero» de la provincia una nueva suspensión de sus procesiones en la calle?

La noticia era esperada por todos, de hecho, todos somos conscientes de que la situación estaba adquiriendo cada día tintes más alarmantes al aumentar continuamente el número de contagiados. Por ello aunque con pena y dolor, se ha acogido con sentido de la responsabilidad y, sobre todo, pidiendo a Dios y a las imágenes de su devoción que pronto termine esta pandemia, que tantas muertes y tantos nuevos pobres está provocando.

¿Tiene constancia de actividades que están realizando las cofradías como consecuencia de la pandemia?

No sólo por la pandemia. Son muchas las Juntas Mayores, Cofradías y Hermandades las que colaboran todo el año con diferentes secretariados o delegaciones diocesanas de carácter más caritativo y social, tomando de esta forma conciencia del fin para el que nacieron las cofradías y hermandades que no es otro que el de ayudar al que más lo necesita.

Ya no hay más remedio que esperar a que en 2022 se puedan realizar las procesiones...

Más que la celebración de las procesiones ,que desde luego es la ilusión de todo «semanasantero» y «semanasantera», lo que todos deseamos, cofrades, hermanos y público en general es que termine cuanto antes esta pandemia, se recuperen todas las personas afectadas por el virus y salgan de la pobreza las personas y familias que el covid-19 ha llevado a la miseria.

¿Cómo se encuentran las industrias de artesanía?

Las empresas dedicadas a la construcción de tronos, fabricación de objetos y artículos procesionales o confección y bordados de trajes o estandartes entre otras, se han resentido por esta situación puesto que no hay que olvidar que muchas cofradías y hermandades no están pasando las cuotas a sus cofrades y ello también repercute en sus ingresos.

¿Qué le parecen las manifestaciones de fervor popular que se vivieron, desde casa, durante el confinamiento del año pasado en poblaciones como Crevillent u Orihuela?

Me pareció algo emotivo nacido del corazón de todas las personas que aman, sienten y viven la Semana Santa. Fue una situación que nadie esperaba vivir, que relacionábamos en otras épocas sin tantos adelantos. El quedarnos sin procesiones por culpa de un virus nos hizo descubrir lo mucho que significa la Semana Santa tanto para el que es cofrade como para el que no lo es. De hecho, esas manifestaciones de fervor y devoción popular están repitiéndose estos días.

En lo personal, usted anunciaba que el pasado sería su último año...¿Seguirá?

No, no voy a seguir. El anuncio era firme y así lo mantengo. Si tanto mi equipo como yo continuamos un año más, fue debido al confinamiento que impidió convocar las elecciones y a la petición del Señor Obispo de que permaneciéramos en el cargo un año más. Pero de no surgir problemas, el próximo mes de mayo se convocarán elecciones.

¿Cree que el hecho de un parón de dos años puede provocar el declive en el respaldo social a la Semana Santa?

No creo. Estoy convencido de que en 2022 las calles volverán a llenarse de público y los cofrades procesionarán con más fervor las imágenes de su devoción.

Suspender procesiones no es suspender la Semana Santa...

Por supuesto que no y todo aquel que piense así está en un error. La Semana Santa se celebrará como siempre en el interior de los templos. De hecho el Señor Obispo en su Decreto así lo recuerda y llama a los cofrades a participar con devoción en los actos litúrgicos de esos días y especialmente en el Triduo Pascual, que es el centro de la fe de todo cristiano. Además, invita a realizar acciones sociales y caritativas para atender a las personas que más lo necesitan. Esas son las procesiones de este 2021.