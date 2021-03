El 150 Aniversario de la Cofradía La Oración del Huerto, de Crevillent, protagoniza el cupón de la ONCE del próximo lunes de pascual, el 5 de abril. "Cinco millones y medio de cupones difundirán esta cofradía" con su imangen. Iván Prieto Álvaro, jefe de Juego de la ONCE de Alicante; Daniel Botella Hurtado, director de la agencia de la ONCE de Elche; José Manuel Penalva Casanova, alcalde de Crevillent; Francisco Martínez Miralles, presidente de la cofradía La Oración en el Huerto de Crevillent y José Antonio Maciá Ruíz, presidente de Cofradías y Semana Santa de Crevillent, han presentado esta mañana este cupón. Esta pasada semana precisamente la fortuna ha volado a Crevillent.

La Cofradía La Oración en el Huerto se funda en 1870. Su imagen, de 1871, está formada por las figuras de Jesús, un Ángel, Santiago, San Juan, San Pedro y un angelito con el cáliz. Su autor fue Antonio Riudavets Lledó. Fue restaurada en 1985 por Valentín García Quinto.

Tallado en madera, el grupo escultórico está policromado. La escena representa el momento en el que Jesús se dirigió al Huerto de los Olivos, donde acostumbraba a reunirse a orar con sus discípulos.

Las imágenes se realizaron por iniciativa de labradores de la época, que aprovecharon los beneficios de una cosecha para encargarlas, con un coste de 19.000 reales.

Los colores de la cofradía son túnica azul, capa roja, caperuz azul y cíngulo rojo.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la web y en establecimientos colaboradores autorizados.