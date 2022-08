Un dron rescata en las playas de Santa Pola a una joven de 19 años que se alejó de la orilla debido a las corrientes marinas. El vehículo no tripulado, de los que ha dispuesto la Generalitat en varias zonas costeras de la provincia, la localizó en menos de un minuto y a casi 300 metros de la orilla y le lanzó dos chalecos salvavidas a la joven, que se encontraba atrapada por la corriente del mar, lo que permitió mantenerla a flote hasta que llegó el equipo de socorrismo minutos después.

Aunque el dron llegó hasta la bañista en menos de 40 segundos, el primer chaleco salvavidas no se auto-infló, por lo que el piloto tuvo que hacer una segunda entrega. Afortunadamente, el dron siempre cuenta con un segundo chaleco de repuesto para emergencias de este tipo, o incluso para poder realizar rescates múltiples, tal y como indican fuentes autonómicas.

Gracias a la pericia del piloto, de la compañía General Drones, la joven recibió el segundo chaleco sin complicaciones, por lo que se mantuvo a flote a tiempo y no tuvo que ser hospitalizada. Tras el incidente, la joven se acercó al piloto para agradecerle por su rápida actuación, según ella: “el dron me salvó la vida, estaba exhausta y la corriente no me dejaba salir del mar”, manifestó la bañista este miércoles tras el suceso.

Servicio

Las aeronaves no tripuladas se han convertido en una herramienta sumamente útil que permite la detección rápida de personas que están en peligro sobre el mar. Durante este verano, los drones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ya han asistido a 87 emergencias en toda la comunidad, gracias a los 637 vuelos realizados sobre un total de 1.611 km de costa recorridos. 20 municipios de la Comunidad Valenciana cuentan ya con el servicio de prevención y rescate con drones contratado por la Generalitat, por lo que la bañista pudo recibir una primera ayuda desde el aire.