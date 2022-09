El gran despertar de la Fiesta

«Hoy estamos aquí para que nuestros corazones llenos de luz, despierten a la fiesta dormida. La fiesta que lleva dos años esperando a que la saquemos de ese largo sueño y la vistamos de forma esplendorosa y la engalanemos con los colores de los banderines y estandartes de las comparsas».

Fernando Jaén, presidente de la Gestora de Festejos Populares de Elche hizo de mantenedor de una gala de proclamación de Capitanes y Bellezas que llevaba mucho tiempo ansiándose en el municipio alfombrero.

Con un auditorio hasta la bandera y las emociones contenidas, Maseros y Marroquíes, comparsas que ostentan la capitanía, se dieron la mano como preámbulo a lo que vendrá en los próximos días cuando arranquen los desfiles y embajadas. Y también hubo momento para las despedidas con el intercambio de banderas entre las capitanías entrantes y salientes de Almogávares y Omeyas.

No hubo mejor manera este sábado de recibir a los cargos entrantes de los Moros y Cristianos 2022 de Crevillent que con un discurso desde el corazón de festero a festeros.

Con trajes de gala y la ilusión desbordante en la cara, Luis y Ana García, hermanos que capitanearán el bando de la cruz, así como Juan José Cánovas y María Teresa Moreno, del bando de la media luna, fueron los principales protagonistas, así como las otras diez Bellezas del resto de comparsas que se presentaron y coronaron.

Las ganas de fiesta ya llegaron sólo con escuchar el Himno de la asociación, en el arranque del acto, y tras entrar el Abanderado, Francisco Pastor, acompañado de todos los banderines, los allí presentes ya tenían claro que no se trataba de un sueño, que no hacía falta que les pellizcasen porque la Fiesta vuelve como se la dejaron antes de la pandemia.

Precisamente ese aspecto quiso destacar Jaén en su discurso ya casi en la recta final del tradicional encuentro. Pero ahondó también en la importancia de la unión entre comparsas, «y ese parar de lo cotidiano e individual para convertirnos en grupo, para sentir que pertenecemos, que formamos parte de un colectivo humano con el que nos identificamos y con el que compartimos símbolos, valores y experiencias».

Reconoció que, a pesar de no ser crevillentino, siempre se ha sentido muy bien acogido en el «pueblo hermano, un pueblo que trabaja y que celebra». Recordó a los crevillentinos ausentes y señaló que es un municipio que «entreteje no sólo hilos para confeccionar alfombras si no vínculos entre personas».