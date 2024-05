La ahora ex novia de este diputado de Vox le deja en evidencia en redes: "tiene una doble vida"

Es Bárbara Lobato y ha estado saliendo dos años con Coco Robatto (cuyo nombre real es Jacobo González-Robatto), diputado andaluz por Vox, partidos cuyos ideales de "familia" y "pareja" Robatto parece no haber seguido al pie de la letra. El motivo de la ruptura es que Lobato ha descubierto que él "tenía una doble vida", tal y como ha explicado en un post de Instagram que ha hecho saltar por los aires la credibilidad del político -al menos, en lo personal-.

"Pocketing" de manual

"Me ocultaba en redes para 'protegerme'. Tiene a su vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia al igual que yo no sabía de la de ella. Repito que no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", ha publicado en una storie en la que ha llegado a etiquetar a su propio ex novio.

En la misma publicación ponía de fondo imágenes de ambos en actitud de pareja como prueba de sus palabras.

Bárbara Lobato ha estado saliendo dos años con Coco Robatto. / INSTAGRAM

En uno de los comentarios de una de las publicaciones de Lobato en el feed de Instagram un seguidor ha apuntillado con sorna: "Los de Vox son defensores de las familias, pero de varias familias". En las publicaciones del "muro" de Instagram de Lobatto es evidente la ausencia de cualquier alusión a esta relación, por lo que "de cara a la galería" sí la habría ocultado de ser ciertas las acusaciones de su ahora ex. Sí proliferan publicaciones con sus hijos, de tinte político y hasta incluso fotografías con el Rey Felipe VI.

La madre de sus hijos

El diputado por Granada aún no se ha pronunciado, aunque las que sí han saltado a la palestra tras el bombazo de publicación es su ya ex novia, la única de la que hasta ahora se conocía y con la que estuvo casado, la influencer Rocío Osorno (pusieron fin a su matrimonio a finales de 2010). Juntos tuvieron dos hijos y la propiao Osorno se ha visto "obligada" a publicar un mensaje en sus stories de Instagram: "Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar". Todo un caso de "amiga, date cuenta" en clave Instagram.