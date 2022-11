El Barrio de Santa Cruz reclama respeto y civismo en sus calles, sobre todo, de parte de aquellos ciudadanos que disfrutan de la vida por las noches que el centro histórico de Alicante les ofrece.

Se trata de uno de los barrios más atractivos y turísticos del centro de Alicante. La particularidad de sus viviendas de escaleras infinitas, el acceso al Castillo de Santa Bárbara y sus fiestas tan particulares hace que el barrio de Santa Cruz sea una visita obligada para quien viene a conocer Alicante. Sin embargo, las mismas calles que cuentan con un encanto tan particular se ven día a día ensombrecidas por el exceso de ruido a altas horas de la madrugada y por el abandono de residuos que las personas dejan en la calle tras las noches protagonizadas por la música y las bebidas alcohólicas.

La Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil, del Barrio de Santa Cruz de Alicante, pone en el foco de sus quejas el serio problema que causa para los vecinos el ruido nocturno, y que llevan años quejándose de este y del mal uso que se les da a sus calles en unos fines de semana que se alargan a los días laborales y que no dan pie al «derecho al descanso» en unos vecinos que, además, luchan por mantener sus calles limpias, tal y como las deja la concesionaria de limpieza, explican desde UTE Alicante.

El presidente de la asociación, Joaquín Gangoso, destaca que no se trata de un problema con el servicio de limpieza, sino, de una falta de civismo, «no se trata de limpiar más, cuando la noche se alarga tanto solo trae consecuencias negativas. La problemática del casco antiguo viene dada porque no se respeta las horas de descanso de los vecinos y las noches de fiesta se extienden y están rompiendo la convivencia. Todos los días hay incidencias por la falta de civismo y de respeto, la gente no respeta el mobiliario, no respeta la limpieza y no respeta nuestras calles».

El ruido, el mal comportamiento de los ciudadanos y la falta de civismo hace que sea muy complicado disfrutar de las ventajas del lugar que cuenta para la adecuación de sus calles con un dispositivo de limpieza que actúa de lunes a sábado por UTE Alicante.

«El servicio se realiza de lunes a sábado con barrido manual en horario de mañanas», cuenta Alberto Rabadán, coordinador del Servicio de Limpieza de la zona centro. «Además de este servicio, los domingos se hace un baldeo con hidrolimpiador que se dedica a eliminar los restos de fiesta en la zona de la calle Toledo y San Roque y también en otras zonas menos habituales. Esto se completa con otro servicio de baldeo con hidrolimpiador mensual y un refuerzo también a este cada quince días realizado en las arterias principales».

El servicio de limpieza y gestión de residuos, competencia de la actual concesionaria UTE Alicante, adecúan las calles de este histórico sitio empleando rutas para barrido de calles y baldeo con hidrolimpiador, pero, también se pone en marcha el servicio de recogida de enseres y el de limpieza de grafitis, en un barrio que el poco civismo de los amantes de la fiesta hace que con la llegada de la noche comience también el abandono de nuevos residuos y , de nuevo, la llegada de actos vandálicos. «Tratamos de detectar incidencias de los vecinos y en la medida de lo posible actuar. La mayoría de quejan vienen vía telefónica o por mensajería para que pasemos a retirar los restos de botellón que se dejan en las calles».

El barrio de Santa Cruz no es el único donde los vecinos se quejan del problema del exceso de ruido o de los restos de botellas, vasos u orines en las calles, que dejan como consecuencia salir de fiesta y no tener civismo. El problema es general del Casco Antiguo de Alicante donde el exceso de ruido en sus calles durante gran parte de la noche y por la cantidad de residuos que se dejan en la vía pública todos los días y que son recogidos por UTE Alicante en un dispositivo de limpieza que se realiza, según el coordinador de limpieza de la zona centro, «de lunes a domingo por la zona de ocio del casco antiguo de barrido manual en horario de mañana y baldeo nocturno, reforzando zonas de orines con un hidrolimpiador en horario de mañana». No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia