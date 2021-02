La consulta del Ayuntamiento de Benidorm sobre la limpieza solo recibe dos sugerencias

Quienes sí se han interesado por dejar sus ideas han sido las empresas especializadas. 15 mercantiles de diferentes ámbitos han lanzado sus propuestas, tal y como recoge el informe técnico al que ha tenido acceso este diario en el que se resumen las conclusiones de esta Consulta Preliminar de Mercado. Cabe recordar que el gobierno local del PP eligió esta fórmula para elaborar los nuevos pliegos de este servicio, que lleva prorrogado desde hace dos años cuando caducó la actual concesión. Este sistema elegido es novedoso, sobre todo, la parte en el que el Ayuntamiento decidió dar voz a las asociaciones locales y los vecinos. Porque el otro bloque, el de que las empresas lanzaran sus propuestas sí se había hecho en otros municipios como Elche.

Así, se invitó a las asociaciones hosteleras, de comercio, el sector turístico, los administradores de fincas, el comité de empresa, el consejo vecinal (que reúne a las asociaciones de los barrios), las amas de casa o los grupos políticos. Pero pasado el plazo de un mes dado el 13 de enero, cuando arrancó la consulta, solo dos de esas entidades han participado, como recoge el informe técnico. Han sido Hosbec, quien ha planteado sus opciones para recoger la basura en los hoteles; y el comité de empresa de la actual concesionaria, FCC, quienes hablan de las cuestiones más laborales.

Baja participación

Preguntado sobre esa baja participación, el concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, indicó a este diario que «hemos dado opciones a todas las asociaciones y la oposición, se les explicó en una reunión» pero «si no han participado, no hay nada más que hacer». Aunque abrió una puerta: «si alguno tiene aún alguna inquietud, puede decirlo». Pero el edil fue claro: «este nuevo contrato es el futuro de Benidorm para 10 años, si tomamos una decisión sobre la limpieza y recogida de basura, no se podrá cambiar».

El informe de resumen además recoge que, de las 15 empresas presentadas, siete son proveedoras de maquinaria y equipos básicos para la prestación de servicios; cuatro 4 tecnológicas, fabricantes, desarrolladoras y proveedoras de diferentes equipos y sistemas innovadores de gestión; y 4 operadoras integrales de servicios de recogida de residuos y limpieza de espacios.

Y, ¿cuál es el siguiente paso? Pues según explicó el concejal, ahora se efectuará un estudio más a fondo con un comité que lo formarán cuatro técnicos municipales que serán los que vean la viabilidad técnica y económica para poder acometerlas. «Queremos adelantar en esta cuestión para tener el pliego lo antes posible; si puede ser en abril», indicó el edil. Y explicó que «mientras se analizan, se puede llamar a los que han presentado para que detallen más cosas». Todo con la intención de que esto servicios sean los más eficientes y modernos de cara al futuro.