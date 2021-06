El Gobierno insistirá en pedir a Reino Unido que territorialice los datos de incidencia para pasar a "verde" algunos destinos

La responsable de Turismo ha participado este viernes en el congreso Digital Tourist que se celebra en Benidorm. Maroto recalcó que se seguirá "reclamando al Gobierno de Boris Johnson que regiones como la Comunidad Valenciana o Benidorm, con una incidencia muy baja, estén en ese semáforo verde". Cabe recordar que el pasado miércoles se conoció la decisión del Ejecutivo británico de mantener a España fuera de los países seguros donde viajar, una decisión que el propio embajador de ese país comunicó al sector turístico y al Ayuntamiento en una visita en la que descartó que el turismo de este país pudiera viajar antes de julio; algo que cayó como un jarro de agua fría en la ciudad ya que es su principal mercado.

Reino Unido basa sus decisiones para pasar a "verde" a un país en función de la incidencia de todo el conjunto nacional y no de territorios concretos, por tanto, destinos con baja incidencia quedan excluidos por sí solos. Y eso es en lo que quiere insistir de nuevo el Gobierno central. La ministra de Turismo apuntó que "en la última revisión no se han tenido en cuenta las particularidades territoriales". Y esa va a ser su exigencia: que se tengan en cuenta los datos de los territorios, aunque por ahora el ejecutivo británico no da su brazo a torcer y no contempla esta opción, solo trabajar con la media del país por lo que es "fundamental convencer con los datos" como los de la Comunidad Valenciana que "aporta un índice de confianza para el mercado británico". De hecho la ministra apuntó que "tenemos regiones con una incidencia elevada que penaliza a las que están mejor". Con todo añadió que "vemos también un elemento de prudencia en la decisión del gobierno británico porque ahora están más preocupados por la variante india". Algo que, por ejemplo, ha afectado a Portugal que ha salido de la zona "verde".

Mientras, según Maroto, se seguirá trabajando en "algo que es necesario: seguir bajando la incidencia de la pandemia" y, para eso, "la vacunación es necesaria y vamos por buen camino". Porque el avance de esa inmunización de grupo es "la que nos dará la certeza de cara a la próxima revisión" de los criterios británicos.

Con todo, la ministra de Turismo recalcó que, aunque el turismo inglés es fundamental, el Gobierno central no se cierra a "fidelizar otros mercados". Para ello, a partir del 7 de junio "vamos a permitir que vengan personas vacunadas de países de fuera de la UE independientemente de su incidencia acumulada". Porque "podemos aspirar a recolocar otros destinos turísticos" y a explorar otros mercados como el asiático: "no van a sustituir al británicos, pero sí lo complementarán".

Una plataforma turística global

La ministra de Turismo presentó en el Digital Tourist de Benidorm un proyecto de "vanguardia": una 'Plataforma Inteligente de Destinos' que aglutinará datos e información no solo de los destinos en sí, sino de las empresas y los turistas. La intención es trabajar desde antes de que se decidan los viajes hasta después y conseguir fidelizar a los visitantes que acuden a las zonas turísticas. Todo basado en la digitalización y la tecnología y el análisis de datos.

