Bolulla vigila a los contactos del primer positivo en toda la pandemia para que cumplan la cuarentena

Bolulla era uno de los seis municipios de la provincia que estaba en el grupo de "libre de covid"; hasta ahora. "Nuestro contador ya no está a cero", es el mensaje que ha lanzado el Ayuntamiento de la localidad, de apenas 400 habitantes. El municipio ha registrado su primer positivo por coronavirus en los últimos días, según ha informado el alcalde, Adrián Martínez. Y es el primer edil el que ha lanzado un mensaje claro: se va a vigilar a los contactos estrechos de ese primer positivo para que cumplan la cuarentena a rajatabla.

Porque, al parecer, alguno de esas personas que tienen que estar aisladas tras haber tenido contacto con ese positivo no estarían cumpliendo la cuarentena que tienen que guardar tras informarles Salud Pública de esta circunstancia. Algo que preocupa al municipio y al alcalde quien, en un mensaje directo en redes, ha pedido la colaboración de los vecinos y de protección civil para saber si esos residentes se quedan o no en sus casas.

En un mensaje en redes sociales, el Ayuntamiento de Bolulla apuntó que "los contactos estrechos con el positivo por covid-19 han de estar confinados durante 10 días", todo mientras se le realiza la prueba PCR, prevista para el próximo lunes. Así que "pedimos que se respete esta medida por el bien de todos". Y para garantizarlo, "se va a vigilar a los contactos directos que cumplan esta orden sanitaria" y "de no ser así, se dará parte a los organismos competentes".

"No queremos ser alarmistas, pero sí intentar seguir igual que estábamos hasta ahora", apuntó a este diario Martínez. Porque Bolulla ha pasado desde marzo de 2020 sin registrar ningún positivo hasta este momento. "Hay algún contacto estrecho que no respeta a rajatabla la cuarentena y hemos querido transmitir a los vecinos que le avisen o que nos avisen, porque pone en peligro a los demás", apuntó el alcalde. Además, se está "comprobando en persona" si esas personas están en casa, si no, se "avisará a las organismos competentes". Más en un municipio con una gran cantidad de personas mayores que, aunque ya tengan la pauta de vacunación, pueden ponerlos en riesgo.

El mensaje lanzado es contundente: "no es un juego, es la salud de todos y todas". El Ayuntamiento, en otro comunicado, indicó que "pedimos que extremen las precauciones. Lo hemos hecho muy bien hasta el momento y queremos que continúe siendo así".

En la provincia, solo cinco municipios se mantienen sin ningún positivo en toda la pandemia: Confrides, el Castell de Guadalest, Benifato, Famorca y Benillup.