La Policía Local salva a dos turistas en la zona más profunda de las fuentes del Algar

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas de la tarde del viernes, cuando los agentes fueron alertados por dos familias de turistas de origen canadiense y alemán porque dos de los jóvenes habían desaparecido en el agua. Aunque se había alertado a la Guardia Civil, los efectivos tenían que desplazarse desde Altea y el tiempo corría contrarreloj. Uno de los agentes se lanzó al agua para tratar de llegar al lugar donde probablemente las fuertes corrientes podrían haber arrastrado a los dos desaparecidos. «Fueron cuarenta minutos nadando contracorriente y por un momento pensé que podría perder la vida», relató a este diario el agente, Ethan G. F,. Finalmente y cuando parecía que las fuerzas flaqueaban pudo encontrarlos agarrados a una roca y a una rama para tratar de evitar que les arrastrara la corriente. «Fueron momentos de euforia porque ellos ya empezaban a tener síntomas de cansancio». Los pudo sacar arrastrándoles uno a uno para evitar que el agua se los llevara.

El agente relató a este diario que el momento más emotivo fue ver la cara de todos los familiares al ver que todos llegaban con vida. «Una niña de unos seis años me dijo en inglés, te voy a recordar para siempre», relató a este diario, momento en que se vino abajo y se puso a llorar. «Tras 18 años de servicio, he pasado miedo en otras situaciones, como incendios, pero no como aquí, porque notaba el cansancio y que me hundía», aseguró. Aunque también destacó la «encomiable labor» de su compañero, Fernando M., que aunque lleva tres semanas en el cuerpo supo estar a la altura del momento, intentando tranquilizar a la familia y evitando que se lanzaran al agua al rescate, lo que hubiera podido complicar aún más toda la situación.

Los dos jóvenes tenían síntomas de hipotermia y estaban ligeramente desorientados, pero su estado de salud era bueno. La zona profunda de las fuentes del Algar se encuentra fuera de la zona acotada para el baño y quien se sumerge en sus aguas lo hace bajo su responsabilidad, por la peligrosidad de las corrientes.