El boom por las residencias de estudiantes toca techo junto a la UMH y se expande al centro

La fuerte demanda por alquilar pisos en Elche, y el incremento de la oferta para estudiantes abre una etapa en la que los propietarios tienen que afinar cada vez más para ser competitivos, de ahí que muchos dueños de inmuebles antiguos estén recurriendo a reformar las viviendas para hacerlas atractivas a los jóvenes, que cada vez tienen más opciones para elegir.

En esas rehabilitaciones la tendencia es aumentar el número de habitaciones de los pisos, con el fin de hacerlos más rentables porque cogen más universitarios, a costa de reducir o incluso eliminar algunas zonas comunes como salones con la intención, también, de evitar que los huéspedes monten fiestas, indica Trini Maestre del portal AlohaElx que se dedica a poner en contacto a estudiantes y propietarios.

Desde esta entidad han detectado que «cada vez trabajan un poco más la decoración, vemos una tendencia a la mejora del alojamiento aunque también hay gente que no se deja asesorar». Por otro lado, recuerdan que cuando empezaron hace diez años a alquilar vivienda los dueños de pisos no querían alquilar a universitarios «por la idea preconcebida de que te rompen la casa, pero se ha dado la vuelta, es un alquiler seguro y realmente es fácil alquilar porque había poca demanda, ahora mucha gente compra pisos, reforma y los destina al alquiler y se han convertido edificios enteros». Se dan casos de que trabajadores que buscan piso de alquiler y no entran en el proceso para no mezclar con los estudiantes, resalta la experta.

El hecho de que cada vez existan más titulaciones atrae a más jóvenes a la ciudad y hay muchos que se quejan de que no encuentran habitación y que el precio está disparado. Si hace una década costaba 150 euros ahora el precio se ha duplicado.

Desde este portal, que sirve de tablón de anuncios digital, también se encargan de orientar a las dos partes para encontrar el piso y el huésped ideal. De igual forma, aconsejan a los propietarios que incluyan un servicio de limpieza una o dos veces al mes para evitar problemas de convivencia y que, por ejemplo, se pongan cerraduras en cada habitación para asegurar la intimidad.