Puente entierra la segunda pista en Alicante y anuncia 600 millones para un aeropuerto de 26 millones de pasajeros

La transparencia que ha exhibido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha dejado sombras de dudas. El titular del que depende Aena ha dejado claro que la segunda pista está fuera de los planes del ente gestor, porque el "aeropuerto Alicante-Elche está lejos de su potencial. No porque tenga una sola pista, sino porque tiene posibilidades de crecimiento". Puente ha explicado que la apuesta es invertir 600 millones para ampliar una infraestructura que aumentaría su capacidad hasta los 26 millones, algo más de diez millones sobre el último dato. La apuesta de Aena, que ayer se trasladó a la Generalitat Valenciana, se basa en el crecimiento de la operativa. "No es una cuestión intuitiva, es técnica", ha añadido.

El ministro ha explicado que se harán obras para las maniobras de los aviones, se aumentará el número de fingers con lo que se sube la capacidad de las operaciones en el ámbito de aviones por hora. Para respaldar esta operativa, Puente se ha basado en tres puntos. En primer lugar, la reputación del ente gestor, otros ejemplos de grandes aeropuertos, y la planificación.

En un discurso con preguntas retóricas, el titular del Ministerio de Transportes ha avanzado que no se cierra la puerta a la segunda pista, si fuera necesaria, pues "Aena es la primera interesada en ganar pasajeros" en referencia a que la entidad es público-privada y responde a los resultados.

En materia regulatoria, "tenemos un instrumento serio, que son los denominados DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria)". Los planes quinquenales marcan las inversiones en los aeropuertos de Aena y como ha recordado el ministro nacieron en el seno de un gobierno del Partido Popular hace más de una década. "Nos sentimos muy cómodos" con este planteamiento, "porque establece claramente criterios. De entrada, los DORA incluyen la supervisión de la Comisión Nacional de la Competencia". Esta puntualización ha ido especialmente dirigida al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien reclamó una figura de infraestructuras independiente al estilo de la AIReF.

Además, ha explicado que son fruto del "diálogo entre administradores e interesados (aerolíneas). Ante una Casa de Mediterráneo llena para escuchar al protagonista de esta nueva edición del Foro Alicante, Puente ha remarcado que "al final son las aerolíneas las que pagan" e ironizando ha concluido: "¿Una segunda pista? Hagamos 15. Las pagan las aerolíneas. Son ellos los que tienen que decidir" y, en esta línea, ha recordado las recientes declaraciones de Javier Gándara, director general de easyJet para el sur de Europa.

"Las aerolíneas dicen abiertamente que no hay necesidad de segunda pista en el corto plazo y si no me quieren creer, les doy algunos datos", ha señalado. Puente ha citado los casos de los aeropuertos de Gatwick con 35 millones de pasajeros o Heathrow 87 millones y una sola pista". Para añadir, "Aena quiere aumenta potencial del aeropuerto alicantino. Ratifico la ampliación de terminales en Alicante-Elche y Valencia. Para la Comunidad Valenciana, están previstos 1.000 millones de euros y más del 60% irá a Alicante".

El responsable gubernamental ha reiterado que la ampliación "no es una evolución menor. No quiero que quede duda: si se detectara que para crecer se necesita la segunda pista. No hay problema. "Son decisiones objetivas".