La Policía vigila en Elche a dos clanes rivales en el barrio donde viven tras una reyerta con dos heridos

El barrio de Los Palmerales, en Elche, ha estado acordonado todas las noches durante la pasada semana por efectivos tanto de la Policía Local y Nacional para evitar nuevos incidentes entre miembros de dos clanes familiares, residentes allí y que han estado permanentemente vigilados, después de que se enfrentaran en una pelea el último domingo del pasado mes por causas que no han sido aclaradas.

El servicio de seguridad que acudió a la pelea corrió, inicialmente, a cargo de agentes de la Policía Local del turno de noche, que se anticiparon tras conocer de los hechos y que, más tarde, tuvieron que solicitar refuerzos tras saber que se trataba de una reyerta multitudinaria, en la que se utilizaron mayoritariamente palos y al menos una navaja. Algunas fuentes aseguraron que se escucharon disparos. Los agentes habrían recogido algunos casquillos en la zona, aunque esta circunstancia no se ha querido confirmar por las fuentes oficiales consultadas por el periódico.

Vigilancia de la Policía Nacional en el barrio de los Palmerales. / INFORMACION

Hospital de Elche

En esa noche fueron detenidas tres personas por su supuesta implicación en los hechos y otras dos fueron atendidas en los servicios de Urgencias del Hospital General de Elche. Una de ellas, con heridas graves, pues presentaba una lesión en una pierna hecha con un arma blanca. La elección de una extremidad para asestar la puñalada no es baladí porque su autor sabía perfectamente lo que hacía.

De haberlo apuñalado en un órgano vital, lo que se conoce como «ir al bulto», de haber sido identificado y haber sido detenido por estos hechos, se enfrentaría a un delito de homicidio frustrado. De este modo, solo son unas lesiones, lo que conllevan menores penas. La segunda persona atendida por los servicios sanitarios presentaba una herida sangrante en la espalda que se desconoce con qué se efectuó.

Los dos clanes han obligado a un despliegue policial extraordinario en el barrio de Los Palmerales, en Elche / Áxel Álvarez

Operación

A raíz de los incidentes, la Comisaría abrió una investigación la semana siguiente que se saldó con la detención de al menos 14 personas que habrían participado en la citada pelea. En principio, miembros exclusivamente de los dos clanes. Al parecer algunos videos, grabados por terceras personas, habrían servido a los agentes para identificar a algunos de los implicados. Los arrestos se realizaron con mucha precaución en dos operaciones distintas en las que se solicitaron órdenes de entrada y registro que sirvieron para la incautación de palos o bastones que supuestamente se habrían utilizado durante la pelea.

Si a estas 14 personas se suman las dos víctimas, contra las que se dirigen igualmente las actuaciones, se obtiene la cifra final de 16 implicados en la pelea dentro de las actuaciones. Con ello, se dio por cerrada la investigación y se restó importancia a lo ocurrido, que no es, por otra parte, nada habitual.

Cordón de seguridad

Ahora bien, desde esa misma noche y durante una semana los responsables policiales de la Comisaría y la Jefatura Local coordinaron un cordón de seguridad en los alrededores del barrio, cerca de algunas de las viviendas donde residen los implicados -todos los acusados se conocía y se podían localizar o buscar- durante el horario nocturno y hasta la madrugada en previsión de que siguieran existiendo rencillas. No consta que se hayan producido.

Un policía nacional, adscrito a la Comisaría de Elche, en una intervención en Los Palmerales / Áxel Álvarez

Juzgados

Otras fuentes policiales sí se muestran preocupadas y consideran que el caso no está zanjado. El hecho de que todo este asunto termine en los juzgados y que tarde o temprano los implicados se tengan que volver a ver allí para declarar o ir a juicio, aunque los hechos de los que se les acusa no tengan elevadas penas y la mayoría de los acusados fueran jóvenes, no calmará ni mucho menos la tensión que se ha vivido en el barrio. El pasado mes de enero, Los Palmerales fue tomado por la Policía Nacional en una investigación para registrar pisos de narcotraficantes.