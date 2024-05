Los coches eléctricos se quintuplican en un año en Elche pero sólo representan el 0,7% del parque móvil

Manuel Jesús Gómez decidió comprarse en 2023 un coche eléctrico cuando la gasolina y el diésel marcaban máximos históricos, y movido un poco por las exigencias de la legislación europea en ciudades con más de 50.000 habitantes, que va hacia crear Zonas de Bajas Emisiones donde ciertos coches ya no van a poder entrar. Este ilicitano, afincado en Madrid, reconoce que hoy por hoy las infraestructuras en las ciudades no están preparadas. Señala que está muy contento con la compra, a pesar del recelo del entorno cuando avisó de la decisión que iba a tomar. Reconoce que los coches eléctricos tienen «mala fama» a pesar de que, para su juicio, son más cómodos.

Como parte positiva para este usuario: el ahorro a la larga. Defiende que gasta menos dinero en el kilometraje porque tiene base de carga en su garaje. Si bien, destaca que hay factores que encarecen su mantenimiento, como el hecho de que tenga un peso mayor por la batería, lo que motiva más desgaste de neumáticos y que el cambio de ruedas llegue antes. Apunta que un detalle que desconocía, y del que no le informaron, es que si las baterías no se encuentran en un rango de temperatura óptimo no alcanza la autonomía indicada por el fabricante, lo que complica al conductor la gestión del porcentaje de carga. Por otra parte declara que un detalle importante a la hora de pasar al eléctrico es que el conductor se conciencie de que «hay que tener otro tipo de conducción».

Es decir, «este tipo de coches es para tener una conducción muy eficiente, no puedes ir dando acelerones y frenando mucho», aunque, precisamente en la frenada y en cuesta abajo se va recuperando parte de la batería.

En el apartado de seguridad, bomberos han divulgado en los últimos tiempos que cada vez es más necesaria la información anticipada sobre cada modelo para prevenir electrocutaciones con el contacto con las baterías de estos vehículos. Si bien, expertos en este sector automovilístico matizan que cada vez se está apostando por emplear otras formulaciones químicas para evitar riesgos ante un siniestro, por tanto niegan que los componentes de todos los coches y motos no llevan aparejado el mismo nivel de peligrosidad.