Compromis presiona con la reversión del Vinalopó: "Hospitalización domiciliaria está al 50% de facultativos"

Compromís ha vuelto a presionar al Consell para que el Hospital del Vinalopó tenga gestión pública, y esta vez alertan de que se está produciendo una fuga de sanitarios que se eleva a una docena de bajas en las últimas semanas y denuncian que esta reducción de profesionales supone la pérdida del servicio de Hemodinámica mientras otros como el de hospitalización domiciliaria, urología, psiquiatría y pediatria "están en situacion critica".

Así lo ha manifestado este viernes el portavoz de Sanidad de Compromís en las Cortes Valencianas, Carles Esteve, cuando faltan días para que este próximo miércoles se dabata una iniciativa para investigar si el presidente de Ribera Salud hizo un uso fraudulento e indebido de los recursos públicos.

Desde la coalición insisten en que se está produciendo una situación "insostenible" por la "incapacidad" del grupo gestor de "facilitar un servicio de calidad", critican en base al goteo de bajas.

Conseller

Esteve reprueba que el conseller de Sanidad Marciano Gómez defienda a Ribera Salud “a pesar de que la realidad le contradice por no disponer de ningún informe ni auditoría", apostilla y traslada que el personal ya ha advertido que la fuga de profesionales no parará e irá a peor si el Conseller no rectifica.

Indican que el equipo de hospitalización domiciliaria está actualmente en el 50% de facultativos y que esta semana "se ha ido una médico que estaba desde el primer día en Vinalopó, se va a una corta estancia del departamento de Elche".De igual forma, refieren que la semana pasada también acabó el médico de hemodinámica por lo que temen que este servicio se quede sin cubrir.

Urólogos

“En el Vinalopó hay 4 urólogos frente a los 9 del hospital público de Elche después de la última jubilación y no se espera que la empresa pueda cubrir esas plazas", lamenta el portavoz de Sanidad. Al hilo, manifiesta que frente a los 14 psiquiatras del Hospital General, "encontramos únicamente siete plazas en el Vinalopó de las cuales solo 3 están cubiertas. Es imposible que puedan dar un servicio mínimamente decente". Por otro lado, lamentan que "de los 10,5 pediatras que tendrían que haber en el Vinalopó ahora mismo hay cinco”, de acuerdo a las informaciones del personal hospitalario y sindicatos.

Cadena humana en protesta por la gestión del grupo Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó de Elche / ÁXEL Álvarez

¿Uso fraudulento?

Por otro lado, Les Corts debatirán este miércoles la proposición no de ley registrada por Esteve en la que pide al Consell iniciar una investigación sobre el presunto uso fraudulento del hospital del Vinalopó hecho por el presidente de Ribera Salud, Fernando De Rosa, y que fue denunciado por Compromís a instancia del propio personal hospitalario.

Según transmitió este, en el hospital se cerraron varias habitaciones para atender a De Rosa, dedicando personal para su atención en exclusiva que podría haber supuesto que personas que tenían que recibir atención hubieran de esperar a ser atendidas puesto que las habitaciones estaban cerradas y sin ocupar. Compromís ha instado en el gobierno valenciano a investigar los hechos y, en consecuencia, no prorrogar el contrato de concesión administrativa