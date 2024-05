Todo un guiño a Elche

Hacía ocho años, desde el 15 de abril de 2016, que Elche no acogía un pleno del Consell. Diez meses después desde que se constituyera el nuevo gobierno autonómico de Carlos Mazón, el presidente autonómico no ha querido olvidarse de uno de los municipios donde más cómodo se encuentra. Este lunes volvía a dejar patente su sintonía con el ejecutivo del popular Pablo Ruz (cogobierna con Vox, como Mazón), su respaldo a Elche (visitó el municipio cuando fue presidente de la Diputación y como candidato a la Generalitat en numerosas ocasiones) y su deseo de que Elche no se sienta ninguneada y sí equiparada prácticamente al mismo nivel que las tres capitales de provincia.

No hay que olvidar que el municipio ilicitano es el tercero de la Comunidad por población, por delante de Castellón, y el principal polo industrial de la provincia. Aquí está también el aeropuerto (y la reivindicación de la segunda pista y de su conexión con el Cercanías), hay AVE y el Consell quiere dejar claro, pensando más allá de las elecciones europeas, que Elche está entre las prioridades del gobierno autonómico en contraposición a la falta de inversiones, a juicio de los que ahora gobiernan y antes estaban en la oposición, del anterior ejecutivo autonómico y del central.

La Dama de Elche, la basílica de Santa María, la rehabilitación de las Clarisas, el respaldo al futuro Palacio de Congresos, el tranvía o autobús eléctrico de gran capacidad desde Elche Parque Empresarial hasta Carrús o el apoyo a los regantes el Camp d’Elx son algunos temas en los que el presidente de la Generalitat se ha implicado personalmente.

Carlos Mazón, a su llegada a Elche, acompañado de Pablo Ruz / Áxel Álvarez

Acuerdos de poco calado

De hecho, hasta en una docena de ocasiones (oficiales) ha estado Mazón en Elche desde que es el molt honorable y la sintonía con Ruz sigue intacta. Y este lunes lo volvía a hacer, en este caso con el desembarco de sus conselleres con un importante paso para Elche (culminar la Ronda Sur), aunque con acuerdos y anuncios para el resto de la Comunidad Valenciana de no demasiado calado.

Así por ejemplo, el Consell aprobaba en Elche un asunto que ya avanzó el presidente de la Generalitat el pasado 13 de septiembre: la creación y regulación del Comité de Cooperación Autonómica y Local de la Comunidad Valenciana como «órgano permanente de consulta, trabajo y puesta en común de cuestiones relevantes para los municipios valencianos». Lo que se ha aprobado este lunes es en realidad el decreto de su creación y en teoría se trata de un «punto de partida y de diálogo entre las distintas administraciones» para conocer las «necesidades directas de los municipios», de las diversas administraciones en definitiva, en cuanto a financiación local, según indicaba en la ciudad ilicitana Ruth Merino, consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública.

Relaciones

Se regula así, de manera institucional y estable, las relaciones de colaboración entre la Generalitat, las diputaciones provinciales y las entidades locales de la Comunidad Valenciana.

El Comité de Cooperación Autonómica y Local de la Comunidad Valenciana se debe convertir así «en un foro permanente de trabajo y diálogo para poner en común las necesidades de los municipios valencianos» en cuestiones como inversiones, seguridad, urbanismo, movilidad y cualquier otra materia de interés común.

También tendrá funciones relacionadas con la financiación local y autonómica, además de con la consulta y adopción de acuerdos relacionados con la mejora de la coordinación de las diferentes administraciones implicadas.

Presencia ilicitana

En este nuevo órgano la presencia de Elche estará al mismo nivel que las otras tres ciudades más importantes de la Comunidad. De hecho contará con siete vocalías de la Administración de la Generalitat; las personas titulares de las presidencias de las diputaciones provinciales o las personas que designen para su sustitución; las personas titulares de las alcaldías de Alicante, Castelló de la Plana, Elche y València o concejales o concejalas en quienes deleguen; además de la persona titular de la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias o persona que designe en su sustitución.

En la rueda de prensa posterior al Consell, que sobre todo versó sobre la disputa con el Gobierno central sobre los 20 hectómetros de caudal ecológico que se asegura no han llegado aún a la Albufera de València, se informó también de que se ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación Empresarial Hostelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) para la realización de actuaciones de publicidad de la oferta turística de la autonomía en los mercados nacionales e internacionales durante 2024 por un importe de 875.000 euros.

