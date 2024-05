Las otras asignaturas pendientes del Consell en Elche: del E-TRAM a Las Clarisas y Santa María

Es lo que tienen las promesas. Al final, siempre llega alguien y te lo recuerda. Y algo de eso ocurrió este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Lo que se pretendía era presentar el acuerdo firmado entre el jefe del Consell, Carlos Mazón, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para la finalización de las obras del segundo tramo de la Ronda Sur. Sin embargo, se acabaron colando otras cuestiones como el E-TRAM o Las Clarisas, que, junto a la circunvalación, se han convertido en los que estarían llamados a ser los proyectos estrella del Gobierno valenciano y de Mazón en Elche. Sobre todo, porque siendo aún candidato él mismo lo vendió así. Entró eso, y hasta la rehabilitación de la basílica de Santa María.

El E-TRAM fue una cuestión que el propio president introdujo en su discurso inicial, aunque, posteriormente, se le pediría que ahondara más en el tema, sin mucho éxito, más allá de lo que supuso reconocer que no habría catenarias porque eso lo hace más sostenible y evita «partir» la ciudad. «Nunca entendí cómo es posible que un solo ilicitano pudiera no estar a favor de que Elche tuviera un tranvía como tienen las grandes ciudades. ¿Por qué Elche no podía tener tranvía? Hablaremos del tranvía muy próximamente», señalaba, apuntando a que el proyecto sigue avanzando y, de paso, reprochándole al anterior alcalde, el socialista Carlos González, su negativa al proyecto de tranvía para Elche.

Un «muy próximamente» que, más tarde, concretaría que podría ser en cuestión de semanas cuando se firmara el convenio. Sí admitió que no iba a contar con catenarias, pero que todos los detalles técnicos se explicarían más adelante, entre ellos, si la gestión dependerá de Ferrocarrils de la Generalitat. «Cuando tengamos el primer convenio, que está muy adelantado, podremos avanzar todos estos conceptos técnicos que se están ultimando en estos momentos», señaló.

Carlos Mazón y Pablo Ruz, este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Villarreal, como espejo

En cuanto a un tranvía sin catenarias, se remitió al alcalde de Villarreal, el socialista José Benlloch, que, afirmó que había pedido precisamente un TRAM sin catenarias para su municipio. «Es lo mismo que se está planteando en Villarreal. Si se pueden evitar las catenarias con los nuevos métodos de tranvía que están avanzando en Europa, mejor. El propio alcalde socialista de Villarreal, lo pongo como ejemplo, nos pidió que si había soluciones sostenibles, rápidas, efectivas, que no nos partan la ciudad como se hacía en los años 70, en los 80 o en los 90, mucho mejor. Por tanto, hay soluciones que son extraordinariamente sostenibles y que no parten la ciudad», señaló. Hasta abrió la puerta a mejoras: «Es posible que incluso cuando licitemos el proyecto haya algunas mejoras técnicas y tecnológicas que permitan que tengamos un tranvía de última generación», manifestó el presidente de la Generalitat, al tiempo que dejó claro que «es un proyecto de muchos años, que tendrá que ir avanzando a lo largo del tiempo, pero, desde luego, había que empezar, y vamos a empezar».

Las Clarisas

Menos concreto si cabe se mostró con Las Clarisas, que anunció hace ahora un año que sería sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad. «La Dirección General de Patrimonio está con esta cuestión. Forma parte de esos asuntos que van evolucionando, que se van trabajando técnicamente y estamos trabajando con el Ayuntamiento de Elche. Cuando haya novedades, os las trasladaremos».

Santa María

Finalmente, en cuanto a la restauración de Santa María, defendió que el plan director con las necesidades del templo se hizo en su etapa como presidente de la Diputación, y mostró la predisposición del Consell «no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino como unidad de gestión de fondos europeos y de otras administraciones».