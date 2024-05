El final de la Ronda Sur de Elche apunta a 2028

Nueve años después de que se cortara la cinta de la primera fase de la Ronda Sur parece que, por fin, se empiezan a poner los cimientos de lo que será la segunda. Eso sí, en el mejor de los casos, y si no hay contratiempos de última hora, el vial que unirá la carretera del León con la Nacional 340 no será una realidad hasta el año 2028. Todo después de que el pleno del Consell aprobara este lunes en Elche el convenio de colaboración con el Ayuntamiento ilicitano para la ejecución de las obras y, posteriormente, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el alcalde, Pablo Ruz, firmaran el acuerdo.

Carlos Mazón y Pablo Ruz, durante la firma del convenio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche.

Pendiente desde enero

Un convenio que en enero se anunció que pasaría por el pleno municipal en el mes de febrero y que, sin embargo, no se ha firmado hasta ahora. Sin embargo, pese a ese retraso, y pese a que la consignación prevista por la Administración autonómica para 2025 se rebaja considerablemente hasta los 325.000 euros -para este ejercicio hay 50.000-, Mazón negó tajantemente que haya dilación alguna. “Aquí la única dilación ha sido estar toda la vida sin tener este convenio. Dilación no ha habido ninguna, cero dilación. Lo que hay es que se toman en serio los trabajos técnicos, y hay que hacer las previsiones correspondientes”, señaló respecto al cambio de fechas.

En cuanto a la partida para el año que viene, que inicialmente se situó en 10 millones, subrayó que “el dinero es el mismo y se plurianualiza en función de las previsiones que hay. Es posible que haya ajustes, porque estamos con un borrador de proyecto. Cuando tengamos el proyecto licitado, seguramente se va a afinar mucho más y, a lo mejor, un millón varía de un año a otro, pero es normal que eso ocurra”.

Hasta 43,6 millones

Las obras, en cualquier caso, tendrán un coste total de 43,6 millones de euros. De ellos, el Gobierno valenciano aportará 35,8 millones: 50.000 este año; 325.000 euros en 2025; 8 millones en 2026; 18,6 millones en 2027; y 8,8 millones en 2028. Por tanto, a priori, la ronda estaría finalizada para el inicio de la siguiente legislatura. Mientras, el Ayuntamiento pondría los 7,8 millones en los que se han cifrado las expropiaciones, a razón de 3,1 millones en 2025 y 4,6 millones en 2026.

En este sentido, la Generalitat asume la redacción y aprobación del proyecto básico y del proyecto de construcción, así como la ejecución de la obra, y el Ayuntamiento, las expropiaciones así como la conservación del vial, que será de titularidad municipal, según el acuerdo suscrito.

En total, se estima que las expropiaciones afectarán a 137.000 metros cuadrados y 64 parcelas catastrales, para completar los dos kilómetros que faltan de la Ronda Sur. Significativo en este caso es que en el convenio se especifica que, a petición del Ayuntamiento de Elche, y tras la justificación de la necesidad y el trámite de información pública, el Consell podrá declarar la urgente ocupación de los bienes afectados.

Carlos Mazón y Pablo Ruz, con otros consellers y ediles, tras la firma del convenio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Presión sobre Transportes

Unos importes, destacó Pablo Ruz, “que no nos correspondía asumir ni a la Generaralitat ni al Ayuntamiento, pero los ilicitanos no pueden esperar un segundo más y por ello nos hemos comprometido a solucionar este estancamiento”. Con ello, por un lado, trataba de dejar en evidencia al Gobierno central, que era quien debía haber ejecutado la obra; por otro, hacía hincapié en que se reclamará el importe de las expropiaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mostró tal seguridad en este sentido que ni siquiera quiso contestar a la pregunta de cómo se financiarán los terrenos si el Gobierno central no pone el dinero para las expropiaciones, y anunció que este martes se celebrará un pleno extraordinario para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que asuma esos 7,8 millones de euros. Segundo pleno extraordinario en 15 días, una vez más con el departamento de Óscar Puente en el foco para que haga inversiones en Elche, después del celebrado tras los nuevos desprendimientos en la basílica de Santa María.

“El Ayuntamiento va a hacer la tramitación para proceder a las expropiaciones y que esas parcelas pasen a ser patrimonio municipal y, luego, evidentemente se tendrán que pagar, pero nosotros no vamos a contemplar otra opción, y lo digo con toda la rotundidad y toda fuerza de la palabra: que el Ministerio asuma esto. No hay otra opción, porque es una inversión que estaba consignada en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2016 por 29 millones, y el Gobierno de Sánchez la quitó”, subrayó el alcalde. “No tengo que implorar al ministro una cita, es injustificable. Yo necesito explicarle qué necesita Elche. No estoy pidiendo ningún favor”, dijo respecto a la reunión con el exalcalde de Valladolid, que no llega.

Carlos Mazón y Pablo Ruz, antes de la firma del convenio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Alabanzas mutuas

Sea como fuere, si hubo una palabra especialmente repetida a lo largo de todo el acto de firma de convenio fue la de “histórica”, tanto por Mazón y por Ruz como por la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. Tanto que el propio alcalde admitió que “a veces abusamos del concepto histórico, pero esto es histórico”. Muchas referencias a este “acto histórico” y loas de Ruz hacia Pradas y Mazón, del que destacó que en diez meses ha visitado Elche en doce ocasiones; y de la consellera y del president hacia la ciudad de Elche y, de forma más o menos velada, al maltrato en materia de inversiones. “No se dan las gracias cuando lo que se hace es de justicia. No se agradece lo que hacía tiempo que había que haber saldado y compensado. No vengo hoy aquí a firmar un protocolo sin consignación presupuestaria para decir que voy a saldar no se qué deuda histórica y luego no hay consignación presupuestaria. Vengo con presupuesto encima de la mesa, con convenios encima de la mesa”, alegó Carlos Mazón. Con ello, además, trataba de lanzar un dardo a los partidos de izquierda, que, desde que se inició el mandato, han venido presionando con el pago de la deuda histórica por los terrenos de la UMH que prometió el anterior president, Ximo Puig.

