La economía sumergida impacta en las empleadas del hogar: dos de cada tres trabaja sin contrato

Si hay un sector más crítico que el calzado en Elche en cuanto a economía sumergida ese es el de las empleadas del hogar, un perfil cada vez más demandado e imprescindible en muchas casas y que sigue sin estar reconocido lo suficiente, hasta el punto de que dos de cada tres personas que se dedican a los cuidados, mayoritariamente mujeres, no tienen contrato a pesar de que desde hace más de una década se viene legislando para regularizar la situación de estas profesionales.

Talleres

Es el cálculo que hacen desde Comisiones Obreras, que junto a UGT este jueves participó en unos talleres formativos en la sede de Elche Acoge. Esta acción estuvo impulsada desde la mesa de empleo doméstico en la que además de esta entidad y los sindicatos también participó Cáritas y Cruz Roja. Se pretendía que entre las más de veinte migrantes que asistieron y se dedican a los cuidados, la mayoría mujeres y entre 30 y 55 años, conocieran sus derechos laborales recogidos en el último decreto de 2022 para no ser engañadas cuando acuden a prestar un servicio. De ahí que también rellenaron un cuestionario sobre necesidades formativas.

Sin dar de alta

María Prió, responsable de Empleo y Empresa de Elche Acoge, alerta de que en muchos casos no se está dando de alta en la Seguridad Social con lo que una buena parte de las trabajadoras no están accediendo a una prestación por desempleo, ni tienen derecho a jubilación o a una baja por incapacitación temporal.

Cuestionarios de necesidades formativas que tienen las empleadas del hogar en Elche / Áxel Álvarez

De igual modo, reconocen que un alto porcentaje de estas empleadas son migrantes y que las que ejercen en situación irregular se enfrentan a un contexto mucho más precario por la dificultad para conseguir contratos, lo que también pone sobre las cuerdas sus permisos de residencia. Hay quienes incluso sufren abusos laborales y callan por miedo a ser denunciadas por estar en situación irregular, indican en la fundación.

En busca de incentivos

Si bien, desde la entidad agradecen que los trámites se han acelerado mucho en los últimos años y que desde la Tesorería de la Seguridad Social se ha facilitado la vía para practicar las altas por parte de los empleadores. Aún y así, urgen a la administración que se den incentivos a las familias para poder costear las contrataciones ya que a pesar de haberse mejorado las condiciones al disponer de derecho a paro se ha incrementado el coste de la Seguridad Social, lo que de algún modo frena la regularización, indican.

Por otra parte, manifiestan que la respuesta a las prestaciones por la Ley de Dependencia es parcial, con retrasos notorios, por lo que hay un coste para las familias que cuesta asumir, lo que también precariza a quienes ejercen este oficio.

Una técnico de Elche Acoge explica a las asistentes al taller cuáles son sus derechos laborales como empleadas del hogar / Áxel Álvarez

En este sentido, refieren que Elche tiene el problema añadido de que el sector referente, el calzado, sigue contando con una economía sumergida notable, lo que implica que habitualmente una persona que trabaja sin contrato como aparadora, por ejemplo, no contrate a otra para ofrecer unos servicios en casa. Al margen, desde Elche Acoge insisten en que se necesitan más inspectores de trabajo para controlar este sector económico.

Carmen Palomar, secretaria comarcal Vinalopó-Vega Baja de Comisiones Obreras, refiere que no se trata sólo de una cuestión de falta de recursos para contratar si no que «la gente no tiene costumbre» de dar de alta a quienes limpian y cuidan en el hogar porque son oficios a los que todavía no se les ha dado el valor que merecen. «Hay quienes trabajan para abogados, médicos y no están dadas de alta, y eso también es grave», critica.

Por más cuidados profesionalizados

Abogan por cuidados profesionalizados, «que tengan acceso a una formación continua para adaptarse a las realidades, y al derecho a la negociación colectiva». De igual forma, lamentan que las trabajadoras se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional al no tener convenio a diferencia de lo que ocurre con las empleadas que lo hacen a través de una empresa, que entran en el convenio de servicios de limpieza de edificios y locales, o por el de servicios sociosanitarios cuando es para atender a dependientes.

Desde UGT coinciden en que es esencial sensibilizar a los empleadores y que exista una red de apoyo ya que como ayer destacaron algunas usuarias hay quienes fueron despedidas sin razón y no cobraron parte de los días por trabajar sin contrato.

