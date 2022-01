Agentes de la Policía Local han encontrado en el litoral del cabo de Sant Antoni al senderista neerlandés de 67 años que no había regresado tras salir a caminar a las 9 horas de esta mañana. Lo han hallado desorientado y magullado, pero sin heridas de gravedad. Ha sido trasladado al centro de salud. Los agentes lo han hallado cuando ya era de noche. Manifestaba incoherencias. Estaba aterido de frío y muy cansado. Solo llevaba puestos un bañador y los calcetines. Manifestaba que había llegado a nado a esta zona del Tangó desde la cala de la Barraca, que está varios kilómetros al sur. Que haya cubierto a nado toda esa distancia es improbable, según han indicado las fuentes consultadas.

Los agentes lo han encontrado sobre las 19 horas, cuando ya estaba a punto de suspenderse una búsqueda en la que también han participado el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante con el helicóptero Alpha 1 y la Guardia Civil.

Varias patrullas de la Policía Local de Xàbia han iniciado esta tarde la búsqueda del senderista que ha salido a las 9 de la mañana del camping en el que reside a pasear por la montaña y no ha regresado. Un amigo ha avisado de que no había vuelto y ha insistido en que este hecho era muy inusual y que temía que le hubiera pasado algo. Ha indicado que le estaba llamando insistentemente al móvil, pero no contestaba. No ha sabido precisar qué ruta iba a hacer hoy el senderista.

En el operativo, está participando el perro Khalan de la Policía de Xàbia, que está adiestrado para la búsqueda de personas. Los agentes se están desplegando por la senda que sube desde la cala del Tangó al cabo de Sant Antoni y por el litoral del Portitxol. Querían aprovechar la hora y media que quedaba de sol.

A la búsqueda se ha incorporado el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Lo ha hecho tras rescatar con el helicóptero Alpha 1 en la cala de Llebeig, en el Poble Nou de Benitatxell, a un pescador que se había clavado un anzuelo de grandes dimensiones en un dedo. El pescador estaba conmocionado y no podía regresar por la senda que lleva a esta cala.