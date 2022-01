Finestrat pide al Consell que reabra ya el centro de salud de la Cala y un pediatra en el centro urbano

Reabrir el consultorio médico de la Cala y cubrir la falta de un pediatra en el centro de salud del casco histórico. Estas son las peticiones que ha hecho el Ayuntamiento de Finestrat a la Generalitat Valenciana tras las numerosas quejas de vecinos que está recibiendo. Sobre todo, por esa falta de un médico especializado en las instalaciones del centro del municipio.

La concejala de Sanidad, Nati Algado, instó a la Generalitat Valenciana “a poner fin, de una vez, a una situación insufrible, sobre todo, en la actualidad con muchos padres con niños contagiados de covid-19 que acuden al consultorio y se encuentran con que no hay pediatra. Fue una lucha de este ayuntamiento conseguir un pediatra a jornada completa. Ahora la Generalitat parece haber roto el compromiso”. La última semana no hubo pediatra durante 2 días, y otros 2 días lo hizo a media jornada.

Igualmente la edil de Sanidad manifestó su descontento “porque el Ayuntamiento terminó hace dos meses las obras del Consultorio médico de la Cala y, a día de hoy, sigue sin abrir sus puertas porque la Conselleria de Sanidad no ha completado su equipamiento. Seguiremos batallando por los derechos de nuestros vecinos. Con la sanidad, no se puede jugar, no nos pueden fallar.”