Elian’s British School de La Nucía: Educación internacional y excelencia académica

Elian’s British School of La Nucía, en Alicante, es un colegio internacional que ofrece educación británica completa para alumnos de 1 a 18 años. Desde la primera infancia, los estudiantes se integran en un entorno bilingüe inglés-español, con el inglés como lengua principal. Además, se incorporan progresivamente el valenciano en Primaria y el alemán en Secundaria, garantizando una formación plurilingüe y multicultural.

El colegio se ubica en un entorno privilegiado de la Costa Blanca, con vistas al Mediterráneo y un campus moderno diseñado para fomentar la creatividad, la curiosidad y el gusto por aprender. Elian’s combina la excelencia académica con un fuerte sentido de comunidad y bienestar del alumno, y forma parte del prestigioso grupo británico Dukes Education, lo que abre a los estudiantes las puertas a oportunidades internacionales y a una formación con proyección global, sin perder el vínculo con la cultura local.

Elian’s combina la excelencia académica con un fuerte sentido de comunidad y bienestar del alumno / .

El proyecto educativo de Elian’s se centra en desarrollar el potencial único de cada alumno, fomentando valores como la seguridad, el compromiso, la empatía y la autonomía, esenciales para desenvolverse con confianza en un mundo globalizado. La educación se sustenta en cuatro pilares fundamentales: Excellence, garantizando una enseñanza de alta calidad; Talent, orientado a descubrir y potenciar las capacidades individuales; Innovation, que impulsa el aprendizaje a través de retos y experiencias prácticas; y Personal Skills, enfocado en formar personas responsables y comprometidas con la sociedad.

Experiencia Internacional

Las experiencias educativas incluyen competiciones deportivas, proyectos solidarios internacionales, olimpiadas matemáticas y jornadas de convivencia con las familias, reforzando tanto el aprendizaje académico como los valores personales y sociales de los alumnos. Con un 60 % de alumnado internacional, Elian’s ofrece experiencias que trascienden lo nacional, como el programa de verano Dukes Summer Boarding Camps y la integración en una red internacional de más de 80 centros en nueve países, con más de 20.000 alumnos.

Cifras relevantes

Elian´s ofrece una sólida propuesta educativa que combina el currículo británico con asignaturas clave del sistema español, complementada por más de 20 actividades extraescolares que fomentan el desarrollo académico, creativo y deportivo de los alumnos. Esta formación permite culminar la educación con el prestigioso Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB Diploma). Además, el centro prepara a los estudiantes para diversos exámenes externos de prestigio internacional, como Cambridge, Pearson Edexcel, IB Diploma, PCE (Pruebas de Competencias Específicas) y Goethe, asegurando una titulación con validez y proyección global. En el curso 2024/2025, Elian’s alcanzó un 90% de aprobados en el acceso a la universidad.

El campus cuenta con completas instalaciones educativas y deportivas, entre las que destacan la biblioteca y los laboratorios equipados, / .

El campus cuenta con completas instalaciones educativas y deportivas, entre las que destacan biblioteca, laboratorios equipados, aula de Diseño y Tecnología, auditorio, piscina, pistas deportivas, zonas de juego y huerto escolar. Estas se complementan con programas especializados como Elian’s Elite Sports Programme, dirigido a deportistas de élite, así como GuideMe Programme y Dukes Plus: Ready for the Future, orientados a preparar a los alumnos para su futuro académico y profesional. Todo ello en un entorno integral que impulsa el desarrollo personal, académico y social.

Open Days

El próximo 6 de febrero a las 9:30 h, tendrá lugar la próxima jornada de Puertas Abiertas para infantil y primaria.

Ubicación