Elian’s British School de La Nucía: Educación internacional y excelencia académica
El centro ofrece una educación internacional de 1 a 18 años que prepara a los alumnos para estudiar y desarrollar su carrera profesional en cualquier parte del mundo
Elian’s British School of La Nucía, en Alicante, es un colegio internacional que ofrece educación británica completa para alumnos de 1 a 18 años. Desde la primera infancia, los estudiantes se integran en un entorno bilingüe inglés-español, con el inglés como lengua principal. Además, se incorporan progresivamente el valenciano en Primaria y el alemán en Secundaria, garantizando una formación plurilingüe y multicultural.
El colegio se ubica en un entorno privilegiado de la Costa Blanca, con vistas al Mediterráneo y un campus moderno diseñado para fomentar la creatividad, la curiosidad y el gusto por aprender. Elian’s combina la excelencia académica con un fuerte sentido de comunidad y bienestar del alumno, y forma parte del prestigioso grupo británico Dukes Education, lo que abre a los estudiantes las puertas a oportunidades internacionales y a una formación con proyección global, sin perder el vínculo con la cultura local.
El proyecto educativo de Elian’s se centra en desarrollar el potencial único de cada alumno, fomentando valores como la seguridad, el compromiso, la empatía y la autonomía, esenciales para desenvolverse con confianza en un mundo globalizado. La educación se sustenta en cuatro pilares fundamentales: Excellence, garantizando una enseñanza de alta calidad; Talent, orientado a descubrir y potenciar las capacidades individuales; Innovation, que impulsa el aprendizaje a través de retos y experiencias prácticas; y Personal Skills, enfocado en formar personas responsables y comprometidas con la sociedad.
Experiencia Internacional
Las experiencias educativas incluyen competiciones deportivas, proyectos solidarios internacionales, olimpiadas matemáticas y jornadas de convivencia con las familias, reforzando tanto el aprendizaje académico como los valores personales y sociales de los alumnos. Con un 60 % de alumnado internacional, Elian’s ofrece experiencias que trascienden lo nacional, como el programa de verano Dukes Summer Boarding Camps y la integración en una red internacional de más de 80 centros en nueve países, con más de 20.000 alumnos.
Cifras relevantes
Elian´s ofrece una sólida propuesta educativa que combina el currículo británico con asignaturas clave del sistema español, complementada por más de 20 actividades extraescolares que fomentan el desarrollo académico, creativo y deportivo de los alumnos. Esta formación permite culminar la educación con el prestigioso Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB Diploma). Además, el centro prepara a los estudiantes para diversos exámenes externos de prestigio internacional, como Cambridge, Pearson Edexcel, IB Diploma, PCE (Pruebas de Competencias Específicas) y Goethe, asegurando una titulación con validez y proyección global. En el curso 2024/2025, Elian’s alcanzó un 90% de aprobados en el acceso a la universidad.
El campus cuenta con completas instalaciones educativas y deportivas, entre las que destacan biblioteca, laboratorios equipados, aula de Diseño y Tecnología, auditorio, piscina, pistas deportivas, zonas de juego y huerto escolar. Estas se complementan con programas especializados como Elian’s Elite Sports Programme, dirigido a deportistas de élite, así como GuideMe Programme y Dukes Plus: Ready for the Future, orientados a preparar a los alumnos para su futuro académico y profesional. Todo ello en un entorno integral que impulsa el desarrollo personal, académico y social.
Open Days
El próximo 6 de febrero a las 9:30 h, tendrá lugar la próxima jornada de Puertas Abiertas para infantil y primaria.
Puedes inscribirte a través de este enlace. Si no puedes asistir y quieres conocer Elian’s, visita el tour virtual y concierta una cita personalizada.
