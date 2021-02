Nadie dijo que ser influencer iba a ser fácil. Y es que saborear las mieles del éxito en redes sociales también tienen su parte negativa y cualquier error es examinado con lupa. Muestra de ello es lo que le ha pasado a la instagramer Casilda Finat, a la que el anuncio de la apertura de su nueva tienda en Valencia le ha salido rana.

La joven, que acumula más de 150.000 seguidores en la red social, publicó hace unos días un storie en que el que señalaba la fecha de la inauguración del establecimiento en Valencia con un emoticono de lo que pensaba que era la bandera de la ciudad. Lejos de serlo, se trataba de una muy distinta: la de Venezuela. Sus seguidores no tardaron en darse cuenta y ella borró la publicación apresuradamente.

Seguidamente la joven explicó su confusión en el perfil de Instagram: "Yo pensaba que era la bandera de Valencia pero, claramente, no lo era. Era la de Venezuela. No me conozco una sola bandera, soy una zopenca y una inculta". Amén.