La 'drag queen' alicantina Madame Perlán se ha convertido en una de las principales abanderadas de Vox en redes sociales. Sus vídeos defendiendo al partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal y criticando duramente al colectivo LGTBIQ+, al que califica como "secta" y "chiringuito homo matriarcal", se han convertido en objeto de controversia en redes sociales.

Bajo el seudónimo de Madame Perlán está el maquillador de Alicante José Javier Bravo, que también se dedicaba a realizar espectáculos a domicilio hasta el comienzo de la pandemia del coronavirus. Y, en su canal 'Madame in Spain' en la conocida plataforma audiovisual, analiza la situación política actual cargando contra el Gobierno y ensalzando a Vox, un partido político que considera que está luchando por "recuperar la libertad que nos están quitando".

"¿Por qué voto a Vox? Humilde opinión de una drag queen" es uno de los vídeos más reproducidos en el canal de la transformista de Alicante. "Estoy un poquito cansada de que la gente me pregunte con sorpresa y estupor por qué soy gay, drag queen y voto a Vox. Chica, pues porque pienso con la cabeza y no me dejo influenciar por los medios y los políticos falsos que tenemos", comienza señalando. "Yo escucho su discurso, me leo sus propuestas y me representa en un 80%, en lo primordial", añade.

"Somos extranjeros en nuestro país"

Madame Perlán también afirma en el vídeo que "apoya una inmigración que quiere venir a trabajar, regularizarse y respeta al país al que viene; pero si vienen a chorros y a delinquir, no". De igual forma señala que "hay que proteger la frontera y dotar a nuestros cuerpos de seguridad del estado para que los devuelvan, ahora llamarme racista y todo lo que queráis". Se trata de un tema recurrente en su canal de Youtube: "Somos extranjeros en nuestro propio país y con menos derechos y ayudas que los ilegales. Si esto es ser racista, lo soy entonces".

También explica que medidas que podría tomar Vox como "llamar unión civil al matrimonio gay" o "llevar el Orgullo a la Casa de Campo" no suponen una limitación de los derechos; y aduce que la formación ultraderechista "no es franquista" sino que "respeta la memoria histórica". No obstante, indica que también hay aspectos con los que no está de acuerdo: "El aborto, la tauromaquia, la eutanasia....".

La 'drag queen' ha estado de plena actualidad esta semana después de que Macarena Olona, diputada de Vox en el Congreso, le contestara a un tuit. En concreto, le pidió que participase en un vídeo en directo para "desmentir las falacias que se dicen de Vox sobre la sexualidad" y la parlamentaria accedió: "Será un placer". No obstante, le cayeron las críticas de los votantes de su partido al considerar que se había "vendido al discurso oficial".

Será un placer ❤️ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 16 de noviembre de 2020

"El colectivo LGTBIQ+ es una secta"

El transformista de Alicante también aprovecha otro de sus vídeos para criticar al colectivo LGTBIQ+, al que califica de "secta" y "chiringuito homo matriarcal" y culpa de "hacernos esclavos de su adoctrinamiento político". "Etiquetas, etiquetas y más etiquetas. La 'progresia' ya llega a unos límites exasperantes y, en vez de cada vez ser más libres, estamos volviendo atrás como los cangrejos", denuncia.