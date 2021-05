“Que alguien busque a esta mujer y vaya a por el chalet de cartón, me ha dado mucha pena”, afirma una tuitera tras encontrar el anuncio de un “chalet de cartón para gatos” en la plataforma de compra-venta de segunda mano Wallapop.

El tweet se ha hecho rápidamente viral cosechando miles de retweets de usuarios que pedían que alguien se hiciera cargo del juguete para gatos confeccionado por la mujer antes de que su mascota falleciera.

En el anuncio de la app, donde es raro encontrar cosas que se regalen, la usuaria "Daniela F." especifica las medidas del chalet para gatos en cuestión, confeccionado con cajas de cartón de Amazon, y confiesa que "no quiere tirarlo" pues le "gustaba a mi gato, que falleció". Debido a las grandes medidas de esta curiosa "casa gatuna" también advierte: es necesario un coche para transportar el juguete que con tanto cariño confeccionó en su día.

El anuncio

“Chalet de cartón para gatos, son dos plantas, los gatos pueden pasar de una a otra. Lo hice yo hace tiempo, le gustaba a mi gato que falleció, pero no quiero tirarlo. 80 x 50 x 80 cm, hace falta coche para trasportarlo, es bastante grande. Hay que renovar el tejado. Lo regalo a quien pueda hacer feliz algún gato”.

Que alguien busque a esta mujer y vaya a por el chalet de cartón, me ha dado mucha pena pic.twitter.com/lbvdS3ke3p — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) 28 de mayo de 2021

"No quería llorar hoy", "he escrito a esta señora, no puedo más" y peticiones en masa para que alguien recoja el chalet confeccionado por la mujer se han hecho virales en Twitter.

Yo le hice un chalet de cartón a mi gato csm , me siento deprimido ahora , quien me manda a tener gato ps https://t.co/jfGyEHrFO2 — Rolando Olazabal (@ObioneCannnabis) 29 de mayo de 2021