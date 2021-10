Seguramente si viviste los vídeos virales en YouTube recordarás la famosa "canción" "Ayúdame, yo tengo muchos quereseres" de un dueto de británicas estudiantes de español. Ahora el orden y la limpieza tienen también un hueco en las nuevas redes, como TikTok, donde se ha hecho viral el video de una madre que, cansada de asomarse a la puerta del cuarto de su hija y llevarse las manos a la cabeza, decidió tomar cartas en el asunto.

Cama sin hacer, ropa y hasta incluso perchas por el suelo, ropa sucia a por todas partes y el miedo constante a que pueda salir cualquier ser vivo no doméstico de debajo de algún montón. Tiffini Harmer no podía más y decidió ponerse creativa para darle una vuelta a la situación: si no puedes convencer a tu enemigo, traumatízalo. Con ayuda de granos de arroz negro, la ingeniosa mamá simuló lo que parecían ser heces de rata por toda la habitación: sábanas, suelo, ropa... la reacción y el ataque de pánico de la hija al entrar a su cuarto y creer que tenía roedores entre la suciedad fue más que suficiente para conseguir un cambio en la adolescente.

El antes y el después del vídeo es sorprendente y el vídeo en el que la madre explica el truco se ha hecho rápidamente viral, acumulando más de 15 millones de visualizaciones.