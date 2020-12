Una mujer embarazada de 40 años murió ayer por coronavirus en el Hospital de la Plana, en Castellón. La mujer, vecina de Vila-real, acudió este mismo lunes al centro hospitalario tras detectar un empeoramiento repentino en su estado de salud. Solo dos días después de su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro castellonense, la mujer embarazada murió al no soportar el tratamiento médico indicado, según adelantó anoche El Periódico Mediterráneo, del mismo grupo editor que INFORMACIÓN.

Esta nueva víctima del SARS-CoV-2 muestra, una vez más, la vertiente más mortífera del virus y sus efectos letales. La mujer, que se encontraba en el cuarto mes de gestación, trabajaba en un supermercado de Vila-real y falleció este miércoles dejando a un hijo de siete años y a su pareja, un hombre que participó de forma activa en la política municipal.

Según fuentes cercanas a la familia de la víctima, la mujer sufría problemas respiratorios de forma frecuente, motivo por el que pudo no preocuparse de forma excesiva con los primeros síntomas que mostraba tras la infección de coronavirus. La víctima relacionó los episodios de tos seca con la bronquitis que padecía de forma habitual y no con el contagio de covid-19.

Tras el ingreso en el hospital el pasado lunes, al realizarle la prueba PCR para descartar o confirmar la presencia del virus que se realiza a todos los pacientes que requieren hospitalización, los servicios médicos confirmaron la infección de coronavirus en la mujer embarazada. Debido al corto plazo de gestación en el que se encontraba la mujer, embarazada de solo cuatro meses, salvar al feto resultó imposible.

Vila-real ha sido un municipio especialmente azotado por el coronavirus en Castellón, ya que desde marzo han muerto 335 de sus vecinos. Hasta este martes, cuando la Conselleria de Sanitat publicó el último balance de datos sobre el avance de la pandemia de coronavirus en la Comunidad Valenciana, se habían contabilizado 2.538 muertes por coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló.

Solo en las últimas 48 horas se contabilizaron 37 fallecimientos. No obstante, la cifra de decesos no tiene por qué corresponderse con muertes reales entre el lunes y el martes, si no que se han notificado en ese intervalo de tiempo por parte de los distintos centros hospitalarios o lugares donde se producen las muertes (residencias...) y es ahora cuando Sanitat informa de los fallecimientos.