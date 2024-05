La primera reunión entre Mazón y Morant acaba sin acuerdos

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la líder del PSPV, Diana Morant, han mantenido este jueves la primera reunión institucional desde que la también ministra de Ciencia fue proclamada secretaria general de los socialistas valencianos hace casi dos meses. El jefe del Consell y la líder de la oposición habían incidido en su voluntad de diálogo en las horas previas y al menos a nivel cuantitativo han cumplido con la premisa, ya que el encuentro se ha prolongado durante casi dos horas. Sin embargo, la cita ha concluido sin acuerdos. Ambos se han emplazado a mantener abiertas las comunicaciones, aunque no se ha fijado otra fecha para una nueva cita.

Así lo ha adelantado Morant, que ha sido la única en comparecer ante los medios tras la reunión en el Palau. Como ya había adelantado, la líder socialista ha trasladado a Mazón su exigencia de romper con Vox. Una petición a la que el jefe del Consell se habría negado. Preguntada por si el PSPV le ha ofrecido su apoyo a cambio, la ministra ha vuelto a apuntar a la influencia de Vox como freno para esos consensos.

"Le pedimos que repiense la decisión (de gobernar con Vox) y que deje de convertir la Generalitat en un instrumento político de la ultraderecha para hacer políticas que rompen consensos", ha expresado.

Asimismo, la otra gran reivindicación elevada por Morant y rechazada también por el popular ha sido la retirada inmediata de las cinco leyes presentadas por PP y Vox en las Cortes. La secretaria general del PSPV ha señalado que suponen un "retroceso democrático inaceptable" y las ha vinculado con la presencia de la "ultraderecha" en el Ejecutivo valenciano y sus "políticas de odio".

En ese sentido, ha pedido "no normalizar" la entrada de Vox en las instituciones y ha reclamado gestos a Mazón. "No solo queremos invitaciones al diálogo sino hechos y demostraciones de esa voluntad de acuerdo.

Mazón ha trasladado dos propuestas a Morant, según ha comentado la socialista al término del encuentro. Una para que el PSPV se sume a la mesa del agua creada por el propio Mazón a inicios de legislatura y, la segunda, para abrir negociaciones para renovar los órganos estatutarios. La ministra no ha descartado ninguna de las dos peticiones, aunque ha pedido tiempo para conocer el detalle de las propuestas.

De lo que no han debatido los dos máximos representantes de PPCV y PSPV durante las casi dos horas de careo ha sido de financiación autonómica, probablemente el asunto más importante de la agenda valenciana por su incidencia sobre los servicios públicos. Según explican las partes, la reunión estaba enfocada como un encuentro entre presidente y líder de oposición, no con una ministra. Justifican así el porqué Mazón no habría puesto el tema sobre la mesa.

Preguntada por esto ante los medios, Morant ha apuntado al PP, a quien acusa de bloquear el debate por no tener una opinión común en todos los territorios. Asimismo, ha criticado las rebajas fiscales del Consell y los "recortes" en Educación, sanidad, empleo o innovación. "Necesitamos mayores recursos, pero con justicia social y fiscal", ha añadido.

Mazón y el "frente constructivo"

A través de un comunicado, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado tras su primera reunión con la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que “hemos acordado abrir una etapa de diálogo permanente en la Comunitat Valenciana”. Durante el encuentro, según la nota, el jefe del Consell le ha ofrecido "desbloquear las instituciones valencianas para avanzar en el autogobierno", así como “constituir un frente constructivo” en asuntos esenciales para la Comunitat Valenciana como la financiación autonómica, el agua, las inversiones del Estado o el fondo de nivelación, que “compense a nuestro territorio dado que actualmente es el peor financiado”.

Mazón ha puesto de manifiesto la "necesidad de dialogar y alcanzar acuerdos" en asuntos que contribuyan al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana, “dejando de lado la confrontación y los muros y velando por los intereses reales de la ciudadanía”.

Por ello, ha subrayado su voluntad de instaurar “un diálogo permanente” con la líder socialista tras este primer encuentro y ha manifestado que “a pesar de las diferencias hay puntos de encuentro donde es necesario avanzar de modo que se llegue a acuerdos en determinados asuntos de interés para los ciudadanos de nuestra Comunitat”.

Asimismo, el jefe del Consell ha destacado el ánimo constructivo con el que propuso la reunión en cuanto Morant fue proclamada secretaria general del PSPV, y ha instado a la dirigente socialista a “dar margen al diálogo” porque, según ha explicado, la Comunitat Valenciana necesita “fraguar alianzas importantes” en aspectos reivindicativos con el Gobierno de España y con la Unión Europea, pero también precisa de acuerdos en temas internos que contribuyan a resolver las prioridades de los valencianos, alicantinos y castellonenses.

Mazón ha señalado que “esta Comunitat ha visto pasar de largo muchos trenes que todavía tiene pendientes” por lo que ha reiterado su propósito de establecer “un clima de diálogo permanente” tanto con el PSPV como con el resto de los grupos políticos.

En materia hídrica Mazón ha solicitado “rigor y despolitizar” el agua, al tiempo ha invitado a Morant a que el PSPV se sume a la Mesa del Agua de la Comunitat Valenciana creada para buscar soluciones a la escasez de recursos que sufre nuestro territorio. Por ello, le ha recordado que esta Mesa se trata de “un foro de diálogo desde el rigor para defender nuestras necesidades hídricas y que sirva para poner luz sobre debates que a veces escapan al rigor”.

