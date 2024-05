Mazón afea a Morant que "encorsete" su primera reunión con la exigencia de que rompa con Vox

El president Carlos Mazón ha lamentado este jueves, a pocas horas de su primera reunión con la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que la socialista "encorsete" el encuentro y no deje "margen al diálogo" con su petición al jefe del Consell de que rompa con Vox, su socio de Gobierno.

La también ministra de Ciencia en el Gobierno central asistió el miércoles a la manifestación del Primero de Mayo en València y desde allí adelantó la que será su principal reclamación a Mazón: "Iré a pedir una cosa por encima de todas: que rompa con la ultraderecha de Vox. Nunca debió entrar en la Generalitat. Mazón fue el primer presidente tras el 28 de mayo que abrió el gobierno a la ultraderecha. Los valencianos no merecemos tener gobernando a la ultraderecha con todas las propuestas retrógradas que está planteado en las Cortes", dijo atribuyendo a la influencia del socio minoritario algunas de las nuevas leyes planteadas por ambos grupos en las Cortes.

Ya este jueves, Mazón ha afeado esas declaraciones previas, que según ha dicho "predisponen" y "encorsetan" el encuentro. "Cuando alguien propone diálogo tiene que trabajar en el diálogo y no predisponer ni encorsetar reuniones. Yo propuse unos asuntos abiertos a los que ella quiera trasladar, pero empezar las reuniones diciendo 'por aquí sí, por aquí no', sin margen al diálogo, no me parece lo más constructivo", ha señalado.

Aún así, el jefe del Consell ha insistido en que él acude "con tono constructivo" en busca de "fraguar nuevas alianzas" en la relación con el Gobierno, la Unión Europea y "también temas internos". No ha concretado, pero se espera que el líder del PPCV plantee a Morant la renovación de los órganos estatutarios. Tampoco faltará la clásica agenda valenciana: agua, financiación e inversiones.

"No podemos permitirnos el lujo de mirarnos desde puntos de vista adversos de la trinchera. No nos hace avanzar", ha remarcado antes de apuntar que su oferta de diálogo no se circunscribe a la reunión de este jueves sino que será "permanente".

El president "más radical"

Morant ha hecho caso omiso al reproche de Mazón y su llegada al Palau para la reunión ha insistido en su demanda de que rompa con Vox para no ser el president "más radical de la historia". Según ha denunciado la socialista, las políticas "de odio" implementadas por el Consell "rompen líneas de consenso nunca rotas" hasta ahora en la Comunidad Valenciana.

La líder del PSPV se refiere a las cinco leyes propuestas por PP y Vox en las Corts, que ha tachado de retrógradas. Así, ha asegurado que acude al encuentro con "voluntad constructiva", pero ha avisado de que "no se construye destruyendo". "Vengo con predisposición al diálogo, pero no un diálogo hipócrita sino constructivo", ha señalado antes de ofrecer al PSPV "para solucionar problemas" de los valencianos. "Pero si es para destruir, seremos una oposición firme", ha añadido.

Morant ha aprovechado la cita para regalar a Mazón 'El abismo del olvido', un libro de Paco Roca y Rodrigo Terrasa que va con mensaje incorporado. Coincidiendo con la semana del libro y la tramitación de la ley de Concordia de PP y Vox, la socialista ha apuntado que se lo recomendaron en su reciente visita al paredón de Paterna, que es "historia de nuestro pueblo" y donde el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas. "Una historia que no queremos repetir", ha indicado antes de cargar contra la norma valenciana, que "abandona a las víctimas de aquella dictadura".

