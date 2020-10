«Hacerlo mejor como padres es un bonito reto que eclipsa otros retos, ocupaciones y preocupaciones de menor o nula importancia. Y para hacerlo bien hay que saber más». Estas palabras las pronuncia Leo Farache, director de Gestionando Hijos, justo antes de que encienda la grabadora para grabar una conversación sobre el evento que organiza junto a INFORMACIÓN y LEVANTE en la Comunidad Valenciana. Esta vez, a causa del Covid-19, de forma online, pero los aprendizajes serán igualmente útiles.

– Teniendo en cuenta que llenáis todos los auditorios a los que vais y que, a pesar del covid, seguís celebrando eventos (ahora de forma online), podríamos decir que las madres y padres están deseando recibir información que les ayude en su tarea como madres y padres. ¿Estamos cada vez más preocupados por hacerlo bien en la educación de nuestros hijos?

Creo que cada vez más madres y padres le dan mucha importancia a su papel educativo. Somos conscientes de que esa parte de nuestra vida – la de ejercer de madres y padres- conlleva una responsabilidad bella que es la de hacer de nuestros hijos personas que de otra forma no serían. Me da la impresión de que cada vez hay más personas que se enamoran del poder de la educación como un poderoso instrumento que transforma a las personas, a las sociedades, al mundo.

– ¿Esta pandemia nos está planteando nuevos retos educativos? ¿Cuáles crees que son los más relevantes?

Creo que el más interesante es el de observar a nuestros hijos mientras nos observamos a nosotros. Los que no han tenido la destreza o generosidad de observar a sus hijos, han salido, probablemente, cabreados, distanciados de esta crisis. Los que, en cambio, han descubierto facetas de sus hijos que no habían visto hasta entonces, van a tener la oportunidad de cambiar su capacidad de observación, de mejora del diálogo, quizás cambiar la velocidad por la que deambulamos por la vida y las prioridades. En mi caso, he tenido la oportunidad de aprender nuevas cosas de mi hija – la única que nos queda en casa- y de mantener conversaciones enriquecedoras con los mayores, que ya no viven en casa…

– Desde tu experiencia como director de Gestionando Hijos, ¿qué temas son los que más nos preocupan a las madres y padres respecto a la educación de nuestros hijos?

Cuando preguntamos a las madres y padres sobre qué es lo que desean para sus hijos lo que más nos contestan es: «que sean felices». Parece razonable e inteligente que ese sea nuestro primer objetivo como madres y padres, que amamos incondicionalmente a nuestros hijos.

En el camino de educar para que sean felices nos encontramos con los temas que más preocupan: las emociones, el esfuerzo, los valores, que sean autónomos, la comunicación con ellos, su orientación cuando llega la adolescencia, los amigos, los estudios… Educar es, afortunadamente, complejo. Necesita ser ejecutado como un arte.

– Se habla mucho últimamente de los «padres helicóptero», aquellos que sobrevuelan siempre alrededor de sus hijos. ¿Cuáles son, para ti, las claves para ofrecer una buena educación sin caer en la sobreprotección?

Que sean felices es un bello objetivo que puede ser interpretado de muchas maneras. Una forma errónea de llevar a cabo ese deseo de que sean felices es tratar de encargarnos de todo, permanentemente, deseando que no sufran. Debemos dejar que sufran porque esa condición – la de sufridores- es consustancial con el propio ser humano.

Para ser felices debemos entender y aceptar el sufrimiento. Para ganar hay que sufrir y hay que aprender a amar el sufrimiento. Conozco a padres que han dicho delante de sus hijos: «sufrir es un rollo» y sus hijos se lo han tomado al pie de la letra. Son incapaces de leer un libro, de superar retos sencillos, de proponerse algo y conseguirlo. El daño que hace una madre o padre sobreprotector puede ser un daño para toda la vida, que incapacite a la persona.

– También se habla mucho del exceso de pantallas. Durante el confinamiento el uso se multiplicó. ¿Nos alarmamos demasiado o la situación es preocupante?

Sí, es para alarmarse mucho. Algunos estudios – que pueden contrastarse con la observación cotidiana- señalan que los adolescentes utilizan las redes sociales una media de tres horas al día. ¡180 minutos! en los que – la gran mayor parte de esos minutos- no aprendemos nada.

Nos dejamos invadir por la alegría del like, por la envidia de la belleza de una modelo, de las vacaciones de un amigo… Nos dedicamos a vivir la vida de otros o a ponernos una máscara social que se pega tan fuerte a nuestra cara que no nos la sabemos quitar y sufrimos mucho con ella.

Nuestros hijos dejan de ser ellos mismos para ser quienes creen que otros quieren que sean, para competir con la «felicidad» de otros. Para educar en este aspecto sugiero ver al vídeo de Marian Rojas Estapé en Gestionando Hijos que ya tiene más de 3 millones de visualizaciones y leer el libro «El arte de pensar» de José Carlos Ruiz, del que también sugiero ver el vídeo sobre el pensamiento crítico con la alegoría del césped y el árbol desde el canal de Gestionando Hijos en Youtube.

– Aparte de los eventos que lleváis por toda España (ahora de forma online debido al COVID-19) junto a Prensa Ibérica, ¿qué otros proyectos tenéis en marcha en Gestionando hijos?

¡No paramos! Muchas empresas han decidido que quieren colaborar con sus personas en su labor educativa y acuden a nosotros. Son empresas que saben que si ayudan a sus empleados a ser mejores madres y padres, van a ser también personas más comprometidas y eficaces en el trabajo.

Además, hacemos proyectos de contenidos para empresas, tenemos una actividad continua en las redes sociales, en nuestro blog. Y muchas personas se apuntan todos los días a nuestra plataforma de contenidos y cursos. Somos una comunidad cada vez más grande, una gran familia.

