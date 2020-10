Confinados. Los diarios del virus se escribió en las redes sociales a lo largo de 52 días de forma ininterrumpida durante el confinamiento dictado en España a mediados de marzo a raíz de la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia. Hasta convertirse en un libro, sus páginas se escribieron a diario en Facebook hasta el fin de la cuarentena oficial. Para lo bueno y para lo malo, las redes sociales o las multinacionales de mensajería rápida cobraron un nuevo valor en aquellos días, por lo que no resulta extraño que el resultado final germinara en esos meses aún tan cercanos de la cuarentena y el libro se venda exclusivamente en Amazon.

Este libro nació como entretenimiento del autor, Jorge Fauró, un periodista entonces sin empleo que no soportaba no poder documentar la pandemia del mismo modo que lo había hecho en su oficio con cualquier gran acontecimiento a lo largo de tres décadas. El lector reconocerá, por tanto, signos evidentes de periodismo en cada poro de sus páginas: drama, humor, sarcasmo, tragedia, historias humanas y los testimonios de más de 120 testigos de la historia confinados en sus hogares a salvo del virus, todos convertidos en pequeñas Ana Frank cobijados en sus casas a resguardo de su captor bacteriano.

Jóvenes, mayores, empresarios, sanitarios, policías, hosteleros, conserjes, profesionales liberales, sindicalistas, en suma, la gente anónima que (aquí con nombres y apellidos) ha vivido este acontecimiento para la historia, se entremezclan en sus páginas con magistrados del Supremo, antiguos ministros y eurodiputados, representantes sociales, sociólogos, filósofos, congresistas, alcaldes, psicólogos, economistas o figuras del rock and roll que documentan con sus reflexiones de aquellos días una época cuyos efectos todavía perduran y que irán cobrando valor con el paso de los años. Yo estuve allí, así lo viví.

Prólogo de Carlos Zanón

Carlos Zanón, autor de novelas como Taxi, Yo fui Johnny Thunders o Carvalho: Problemas de identidad, firma el prólogo de este libro. En su texto asegura: «Era inevitable que, en circunstancias extremas, Jorge Fauró no dejara de explicar y explicarse, dialogando con router, perros, virus, gilipollas, políticos y demás entes pseudo humanos. Que hayamos tenido que sufrir una pandemia para leer este libro es un precio elevado pero, en fin, nadie eligió nada y el desastre está y estará con nosotros para siempre. Y estrenamos el policía de balcón, pero también el francotirador ilustrado, el pensador del 7º4ª que se plantea qué hacer con un país con un porcentaje tan alto de gilipollas, en permanente guerra carlista, que aprende poco y lento porque el español medio y no tan medio no es sino un PC funcional sin memoria ni subconsciente». Y continúa: «Un tipo, Jorge Fauró, que desde las pequeñas cosas de su entorno inmediato y confinado -su tribu, sus fetiches, sus ventanas en forma de afectos, libros y canciones- nos atrapa con esa suerte de lenguaje literario falsamente oral».

Jorge Fauró (Madrid, 1966) es periodista. Trabaja en Prensa Ibérica, en cuyos diarios escribe habitualmente. Durante tres décadas desarrolló su carrera periodística en el diario INFORMACIÓN de Alicante, del que fue jefe de Economía y Política y luego subdirector. Es también autor de ¿Hay vida en Marte? Acordes y desacuerdos y otros cantos de sirena. Un libro de rock and roll (2020) y de un par de canciones de amor.