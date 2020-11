La banda surcoreana de k-pop BTS se ha convertido en los grandes triunfadores de los MTV EMAs 2020 al conseguir cuatro premios en una gala especial que se ha celebrado con un formato virtual debido a las restricciones por la pandemia.

El grupo asiático fue el ganador al alzarse con cuatro galardones, entre los que se incluyen 'Mejor canción', 'Mejor grupo', 'Mejor directo online' y 'Mejores fans'. El reconocimiento a 'Mejor artista latina' recayó en Karol G, que se hizo además con el de 'Mejor colaboración' por 'Tusa', un tema que interpreta junto a Nicki Minaj.

Además, Lady Gaga fue elegida como 'Mejor artista' y DJ Khaled se llevó el premio a 'Mejor vídeo'. La banda británica Little Mix, que fue la anfitrión del show, se alzó con el premio 'Mejor artista pop'.

También YUNGBLUD se llevó su primer EMA y fue en la categoría de 'Mejor push'. Cardi B fue elegida como 'Mejor artista de hip-hop', Coldplay como 'Mejor artista rock' y Hayley Williams como 'Mejor artista alternativo'.

Por su parte, el piloto Lewis Hamilton entregó el premio 'Mejor vídeo con mensaje positivo' a H.E.R por 'I Can't Breathe'. La artista multi-platino de hip-hop Doja Cat se hizo con el premio a 'Mejor artista revelación' y fue la encargada de abrir el show saliendo de un set de televisión para aparecer en un escenario de margaritas donde realizó una versión con tintes rock de su hit 'Say So'.

David Guetta, reconocido como 'Mejor artista de electrónica' realizó una actuación en vivo acompañado por Raye. La supermodelo Barbara Palvin fue la encargada de presentar las localizaciones icónicas de Hungría, patrocinador oficial de los MTV EMAs 2020 y país anfitrión de la próxima edición de 2021, tal y como se anunció en el pre-show.

Premio a La La Love You

El grupo La La Love You se convirtió en los ganadores en España, después de batirse con Leiva, Don Patricio, Aitana y Carolina Durante.

La banda madrileña se ha convertido en todo un fenómeno de este 2020 gracias a su tema 'El fin del mundo' que acumula millones de streams y que apuesta por una fusión de punk-pop y melodías pegadizas que convierte cada canción en un himno frenético.