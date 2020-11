Nieves Rodríguez ha obtenido el II Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2020, certamen convocado por la Fundación SGAE con el objetivo de impulsar y visibilizar la creación y dramaturgia contemporánea femenina de excelencia.

"Aquí duermen ciervos" es el título de la obra con la que la autora madrileña se ha alzado como ganadora frente a los otros 128 textos presentados al certamen, dotado con un premio en metálico de 4.000 euros, además de la publicación de la obra en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE y su inclusión en la edición próxima del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.

El nombre de la ganadora de este galardón se hará público durante la sesión de apertura de la XXVIII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, que tendrá lugar esta tarde (20 horas) en el Teatro Principal de Alicante, aunque Nieves Rodríguez no estará en el acto por motivos laborales y porque, además, “no creo que se den las condiciones apropiadas, así que lo más prudente en estos momentos es quedarse en casa. Además, no iba a poder abrazar a nadie”, ha lamentado.

A propósito del galardón, la dramaturga considera que supone un importante “impulso para seguir escribiendo”, y añade: “Es un auténtico honor recibir un premio que lleva el nombre de la dramaturga y guionista Ana Diosdado”. Preguntada por la necesidad, o no, de que sigan existiendo galardones dirigidos exclusivamente a mujeres creadoras para, de este modo, apoyar y visibilizar su trabajo, Rodríguez responde de modo tajante: “Sí. Todavía es preciso. Me parece una obviedad y, de hecho, a los negacionistas les invitaría a que consultaran cualquiera de los informes sobre la situación de la mujer en el ámbito de la cultura elaborados por Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura a la que pertenezco”.

Presidido por el autor y director teatral, además de director de la Muestra de Teatro de Alicante, Guillermo Heras, el jurado del II Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado contó en su composición con la ganadora de su primera edición, la alicantina Josi Alvarado, así como con los también autores teatrales Eduardo Alonso, Sonia Alejo, Pau Miró y Daniela Feixas.

La crisis del Open Arms como telón de fondo

Nieves Rodríguez concibió y escribió la obra "Aquí duermen ciervos" durante el verano de 2019, a raíz del suceso del Open Arms, el barco de la ONG española Proactiva Open Arms que durante 19 dramáticos días quedó varado frente a la costa de Lampedusa (Italia) con más de 160 migrantes a bordo. Una crisis humanitaria y política que la dramaturga, asegura, siguió “de una forma casi obsesiva a través de las noticias que diariamente nos iban llegando”. Aquella situación “me removió y decidí escribir esta obra", añade.

Así pues, aunque en ningún momento se cita explícitamente en el texto al buque Open Arms, la autora sitúa la acción de la obra en tres planos: dentro del barco, la orilla desde la que muchas personas siguen el suceso y la ventana desde la que un niño contempla el barco. Un niño que es, además, el eje de la historia, al sugerir “lo que en ese momento no se plantearon los políticos; es decir, ¿por qué los adultos no hacen algo para resolver el problema?”. Y remata Rodríguez: “Al final, los niños son siempre los protagonistas de mis obras”. Una realidad constatada, ya que Nieves Rodríguez ya se alzó con el XVIII Premio SGAE de Teatro Infantil en 2017 con su obra "Lo que vuelve a casa (y otros árboles)", publicado por la colección Sopa de Libros de Anaya.

En "Aquí duermen ciervos", que la autora describe como un drama poético, asoma también una referencia crítica a internet y las redes sociales. “Al seguir las noticias sobre el Open Arms, lo peor era leer los comentarios que se hacían en los foros de los periódicos y en Twitter”. En esa línea, la dramaturga madrileña reconoce no saber si las redes sociales pueden llegar a ser o no dañinas, pero, en cualquier caso, lo que sí pueden ser es “un termómetro de la sociedad. Resultan atroces algunos de los comentarios que se pueden leer en estas redes sociales. En la obra, de hecho, he incluido tal cual algunos de los textos que pude leer sobre este suceso”, concluye.

Acerca de Nieves Rodríguez Rodríguez

Nacida en Madrid en 1983, estudió Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), así como un máster en Escritura Creativa en la Universidad Complutense y otro en Filosofía Práctica y Teórica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En la actualidad, compagina la escritura teatral con la enseñanza de Literatura y Escritura en la Escuela Internacional del Gesto de Madrid, y forma parte del Consejo de Redacción de la revista especializada Primer Acto.

Además del II Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2020, Rodríguez ha ganado también recientemente el XXIX Premio de Textos Teatrales para Público Infantil de la Escuela Navarra de Teatro por "La siembra de los números". Además, el Teatre Lliure de Barcelona le concedió este mismo verano una Ayuda Extraordinaria para la Creación Carlota Soldevila para desarrollar la pieza "A veces veo voces (palabra quemada)", que ha firmado junto a Mar Gómez Glez.

Otras de sus creaciones como dramaturga son, por citar algunas, Lo que vuelve a casa (y otros árboles) (Premio SGAE de Teatro Infantil 2017 y publicada en la colección Sopa de Libros de la editorial Anaya), También estás aquí (Beca Art for Change 2019 de la Fundación La Caixa), Cráneo rojo sobre fondo sueño (seleccionada en el VII Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE en 2019), La tumba de María Zambrano -pieza poética en un sueño- (estrenada en el Centro Dramático Nacional y publicada en la colección Autores en el Centro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) y La araña del cerebro (V Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez 2014). Ha publicado también los textos Un canto a María Zambrano (Colección Crítica de Ediciones Antígona, 2016) y Carrusel de ogritos. Teatro para la Infancia y la Juventud (Fundación SGAE y la Asociación de Autores de Teatro, 2017 y 2018.

El primer premio de este certamen, otorgado en 2019, recayó sobre la dramaturga Josi Alvarado por su obra "La Tarara". Una pieza que, precisamente, se podrá disfrutar el próximo 1 de diciembre dentro del XXIV Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas. La sesión tendrá lugar, a las 19’30 horas, en la Sala Berlanga de Madrid. La dirección de la lectura correrá a cargo de Agurtzane Intxaurraga, que forma parte también del reparto junto a Aitor Beltran, Iraia Bereziartua, Kepa Errasti, Nerea Gorriti e Itziar Ituño.

"La Tarara" es la historia de una mujer que nació hombre, de una hija sin madre y de una madre sin hija. En el casco antiguo del Alicante de los años sesenta, vive Rosa, una niña violinista a la que se le aparecen con frecuencia compositores muertos como Liszt y Schubert. La Tarara, una mujer transexual que trabaja la noche, acompaña a la pequeña en la lucha contra sus fantasmas.