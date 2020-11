Las librerías se unen en la red y plantan cara a Amazon

No lo plantean como una lucha entre David y Goliat. Lo enfocan más bien como una cuestión de calidad de servicio y la defensa de un sector especializado. Y aunque miran de reojo a Amazon se desmarcan con la vista puesta en el objetivo de convertirse en la mayor plataforma de venta de libros. Sobre todo, porque son libreros. Y porque manejan 4.249.924 referencias de títulos para consultar, de los que 1.559.480 están disponibles.

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), que reúne a 789 librerías de España, lanza hoy todostuslibros.com. O más bien relanza su sitio web transformado en punto de venta directa con establecimientos que se han adherido a esta iniciativa. De momento son más de 200 y 16 de ellos están en la provincia de Alicante.

La plataforma se puso en marcha en 2011 como foro de intercambio de material para los libreros. Yeso es lo que era hasta hace tres semanas, cuando el trabajo de un par de años veía la luz, acelerado por las circunstancias del confinamiento y la pandemia. De hecho, las pérdidas del sector por la incidencia de la crisis sanitaria se sitúan actualmente en un 22,55 por ciento.

«Se están adhiriendo nuevas librerías a diario», apunta Álvaro Manso, portavoz de Cegal, que ve con optimismo el arranque. «El 20 de octubre había 25.000 usuarios y hoy, cerca de 40.000, y tenemos 2.500 pedidos que crecen exponencialmente».

No se comparan con Amazon «porque no vendemos frigoríficos, nosotros vendemos libros», pero esta plataforma nace «en respuesta a una necesidad porque las librerías independientes suponen el punto físico de venta más importante de España, pero tienen una representación en internet muy pequeña». Manso es consciente de que Amazon es competencia, pero no tan directa porque «ofrecemos muchas más cosas».

La primera, poner en contacto directo al lector con el librero, de manera que se compra a la librería, «sin intermediarios, la plataforma es simplemente una herramienta». Además, el lector, cuando se registra, tiene acceso a recomendaciones y sinopsis de los volúmenes realizados por los libreros, a dejar libros reservados, a crear su propia estantería, seleccionar sus librerías favoritas, acceder a los fondos de todos los establecimientos adheridos, dejar comentarios, anunciar actividades o enviar un libro como regalo. Además, la búsqueda de libro se realiza en un máximo de 72 horas y la entrega de 48. «Esto exige una serie de requisitos técnicos y también un seguimiento, es una exigencia para ofrecer lo que ofrecemos».

Las 16 librerías alicantinas adheridas hasta ahora a la plataforma se muestran muy satisfechas. Para Carmen Juan, de 80 Mundos de Alicante, no es solo una plataforma de venta online, «tiene eso que nos gusta a las librerías que es el contacto personal». Aunque este establecimiento ya realiza venta online a través de su propia web, «esto nos da sensación de comunidad entre las librerías, que hacía falta, y es una forma de cooperar entre nosotros». Esta funcionando «sorprendentemente bien». El volumen de reservas y venta online desde que se puso en marcha «se ha visto un incremento considerable».

También lo es para Paco Trigueros, de Al i Truc en Elche. «Es una vuelta de tuerca más en todostuslibros.com, que a nivel profesional nos era muy útil y ahora es una plataforma de venta online». Para este librero, la pandemia «nos hizo dar un paso mucho más avanzado y se aceleró para salvar la situación». Competir con Amazon «no podemos, aunque a nivel de capacidad estemos al mismo nivel, pero ofrecemos otras cosas».

Vicente Pi, de la librería Códex de Orihuela, llevaba varios años pidiendo esta medida, «porque es necesario estar más próximos al lector para que compre a las librerías independientes y no a las plataformas frías». Por eso está opción le parece muy positiva para que el lector «sea parte de la plataforma».

Considera que Amazon «ha arrebatado todo a los comercios, usa las nuevas tecnologías en beneficio propio y si vendes libros con ellos tienes que aceptar sus condiciones».

Detroit no tenía web y «estamos encantados», afirma Pau Grau, de la librería alcoyana. «Está funcionando muy bien, tenemos pedidos a diario y de diferentes lugares, de Castellón a Ciudad Real». Cree que la gente está tomando conciencia de que Amazon «no compra en la tienda de barrio, es tirar piedras sobre la economía de proximidad».

Las otras librerías adheridas son Cilsa y Plumier, de Alicante; Compás, de San Vicente; Séneca Centro y Séneca Jove, de Elche; Atenea y Sánchez Ochoa, de Orihuela; Santos Ochoa, de Torrevieja; Vila Llibres, de la Vila; Publics, de Dénia; Libros Imagen de Elda, y Llorens de Alcoy.