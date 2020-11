Más de un mes ha pasado ya desde que el 14 de octubre se reunió el Consejo de Gobierno y la Junta General del Teatro Principal de Alicante, donde el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, anunció que la solución al pago de la deuda del coliseo y también la elección del nuevo director estaban cerca. Para cancelar la deuda estructural de 900.000 euros, Barcala aseguró que iba a pedir un informe a servicios jurídicos y solucionar antes de que finalizase octubre el escollo que impide utilizar parte de los 3 millones que pagó la Generalitat para entrar en la propiedad para acabar con el déficit y el resto destinarse a la rehabilitación del edificio. Para sacar la plaza de director del teatro, el alcalde emplazó a los otros propietarios, el Banco Sabadell y la Generalitat, a una reunión en noviembre para perfilar las bases del concurso.

Poco se sabe de una cosa y de la otra. Desde Alcaldía se aseguraba ayer que se está a la espera de recibir el informe jurídico encargado para ver cuál puede ser el camino a tomar. Mientras, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, informaba tras la Junta de Gobierno Local que «como se vio en la reunión del Consejo de Gobierno, estamos trabajando en resolver primero el desbloqueo del dinero para poder hacer la reforma y solucionar el tema del déficit, y a partir de ahí hablaremos de la elección del director». Lo que no explicó es cómo, ya que han pasado casi dos años desde que la Generalitat ingresó los 3 millones y más de uno desde que se acordó sacar a concurso la plaza de director del teatro.

«De momento -afirmó- el Principal está funcionando muy bien -hace las funciones de dirección la subdirectora, María Dolores Padilla- y hay una buena programación, con todas las medidas de seguridad». Y añadió que «sí hay interés» en la elección de director, «pero primero es conseguir el desbloqueo y a partir de ahí el director o directora».

La Generalitat, que realizó el pasado viernes la transferencia de los 140.000 euros que le corresponden aportar al teatro como copropietario, aseguró no tener noticias de que se haya resuelto lo primero ni tampoco de que se haya convocado a una reunión este mes, tal como se acordó.

Obstaculizar

Para la concejal socialista Trini Amorós, «la palabra de Barcala carece de valor, llevamos año y medio sin director y casi dos esperando la solución para pagar el déficit, un déficit que es estructural porque es una miseria lo que se inyecta al Principal». La edil destacó que el alcalde, «en su obsesión de ser jefe de la oposición del Consell, lo único que hace es obstaculizar las cosas».

«Para más inri -afirmó-, en la última modificación de presupuestos había 300.000 euros para el sector cultural y se les quita para cubrir otros sectores como la hostelería, que está muy bien pero podría sacarlo de otro lado».

«La realidad es que ha pasado un mes y no se ha hecho nada», declaró también el portavoz municial de Compromís, Natxo Bellido. «Definimos como absolutamente desesperante el despropósito y la incapacidad del bipartito de Barcala y Manresa para cumplir con los compromisos adquiridos en el Principal. Ha pasado más de un mes desde la última reunión de la Junta y no hay más novedades que la Generalitat Valenciana ya ha realizado su aportación económica».

Según este concejal, «nada sabemos de cómo se va a desbloquear la inversión de la Generalitat para la rehabilitación del teatro y del proceso de selección de su nueva dirección». Todo ello «a pesar del compromiso del alcalde que dijo que tendría una solución en semanas». En su opinión, «el alcalde falta a sus compromisos y su palabra, y el concejal de Cultura calla y no es capaz de aportar nada que ayude a avanzar y desbloquear una situación que hace tiempo que debía de estar resuelta».

Para Bellido, son «incapaces» de arreglar «el embrollo» de la inversión en la rehabilitación del recinto y el pago de la deuda. «Barcala quiere mantener la provisionalidad en la dirección del teatro y Manresa calla o responde con la primera ocurrencia que se le viene a la cabeza».

Cultura reclama documentación para reconocerlo BIC

La Conselleria de Cultura ha reclamado al Ayuntamien- miento de Alicante que envíe una propuesta de delimitación del entorno de protección del Principal y de normativa de protección para el mismo, para determinar si debe ser declarado de Bien de Interés Cultural, petición realizada en septiembre de 2019 por el portavoz municipal socialista, Paco Sanguino. El Consell «cuestiona» además un informe de la Concejalía de Cultura, gestionada ahora por Antonio Manresa, de febrero de 2019, en el que se califica al teatro como «un hito arquitectónico a nivel local» pero que no cumple los requisitos para ser BIC, al haber sufrido numerosas reformas.

Los socialistas lamentan los términos del informe y recuerda que el Principal de Valéncia es BIC y también ha sido reformado en varias ocasiones.

Manresa, que afirma no tener noticias de ese requerimiento, asegura que el informe lo realizaron los técnicos y consideran que no cumple con los requisitos necesarios para esa consideración. «A lo mejor no es agradable, pero es así».