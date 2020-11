El capità Nemo aprecia la mar més que la seua pròpia vida. Nemo viu a bord del Nautilus, un submarí secret que recorre els oceans de tot el món, lluny de tot i de tots. Però des de fa un temps, el capità observa que els bancs de coral s’han convertit en muntanyes de fem, els peixos en bosses de plàstic, i les prades de posidònia en abocadors aquàtics. La vida marina està en perill i Nemo s’ha proposat evitar-ho, però no pot fer-ho a soles. Per això recluta el professor Aronax, a qui portarà a un viatge de 20.000 llegües submarines per a mostrar-li els secrets d’aquest món fascinant amenaçat per la contaminació humana.

►Diumenge, 22 de novembre a les 12.00 hores ►Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant ►Entrada 15 euros