Al final, cada cosa vuelve a su sitio… Y Mil y Una pronto volverá a Información TV.

¡Sí! Todo pasa, todo llega y todo cambia. Mil y Una no se ha ido de la tele de todos los alicantinos. ¡Hemos estado ahí! Pero, por las circunstancias, no de la forma que nos hubiera gustado. Aún así a través de las redifusiones hemos recordado entrevistas y grandes momentos de tiempos en los que nos creíamos invencibles, no temíamos a los abrazos, no nos lavábamos tanto las manos y las mascarillas estaban lejos de convertirse en un complemento más. Pero muy pronto estaremos como a mí me gusta ¡en vivo y en directo!, recuperando el tiempo perdido con todas las ganas e ilusión.

¿Cómo se presenta esta nueva etapa?

Esta pregunta tiene ahora más sentido porque nunca ha habido una etapa tan nueva y llena de incertidumbres como en la que nos encontramos. Aún así, seguimos con la clara intención de continuar con un formato que ha funcionado y la prueba está en la calle: nos ven. A pesar de la nueva realidad de las plataformas digitales y el consumo a la carta, queremos que siga así y por ello vamos a trabajar en la misma línea ofreciendo más que entrevistas conversaciones serenas y personales con mujeres y hombres que nos despiertan curiosidad, interés… Y no sólo por lo que hacen. La naturalidad y la cercanía, ahora más que nunca, son las señas de identidad de Mil y Una.

¿Por qué ver Mil y Una en Información TV?

¡Porque es preciso! En estos tiempos de cambios de consumo en circunstancias, lamentablemente, excepcionales creo que la relación con nuestros televisores o pantallas que ofrecen contenido audiovisual ha sido muy intensa. Todo pasa por algo y hay que aprovechar cualquier adversidad, por dura que sea, para sacar la parte positiva. Ahora que hablamos de distancias sociales y de seguridad, yo quiero más que nunca cercanía, complicidad, queremos abrazar y acariciar a los telespectadores a través de la pantalla con contenidos de cerca. En Mil y Una habrá cero distancias. Esa es la magia de las televisiones locales, regionales… Entendemos de cercanía como nadie y esto es lo que las hace únicas.

