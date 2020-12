Cine de Rohmer y de leyendas del rock para arrancar enero

El nuevo año comienza echando la vista atrás en las filmotecas alicantinas con programaciones que, por un lado, recuerdan a uno de los grandes directores del cine francés en el centenario de su nacimiento, Eric Rohmer, y, por otro, recuperan documentales sobre figuras de la música que incluyen a leyendas del rock o del jazz como The Doors, Janis Joplin o John Coltrane.

Es el caso de la Cinemateca del Mediterráneo, que ha programado en el Aula de Cultura (los lunes a las 18.30 horas, 2€) un primer trimestre de 2021 dedicado en exclusiva a grandes bandas o solistas de la música actual y del siglo pasado a través del formato documental, dada la respuesta que tuvieron los documentales de flamenco en la anterior temporada, y muchos de los que se proyectarán han sido presentados o premiados en festivales internacionales.

El programa comienza el 25 de enero con Noches de rock and roll (2018), de Fernando Colomo, que ya dirigió ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? y que reúne a la banda madrileña coincidiendo con su 40 aniversario. Le sigue el 1 de febrero otro título de David Trueba, Si me borrara el viento lo que yo canto (2019), sobre la reveladora historia del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio y de su disco clandestino Canciones de la resistencia española, de 1963, convertido en símbolo antifascista en Escandinavia. Y cierra el panorama nacional el 8 de febrero un documental sobre la trompetista catalana de 25 años y exniña prodigio, Andrea Motis, la trompeta silenciosa (2019).

The Rise of the Synths, la historia de la corriente electrónica inspirada en el imaginario de los 80y rescatada en Drive o Stranger Things (15 de febrero) y Matangi Maya M.I.A., retrato íntimo de la artista y activista de Sri Lanka M.I.A. (22 de febrero) preceden al documental Chasing trane. The John Coltrane Documentary, que indaga en las pasiones que moldearon el revolucionario sonido del saxofonista de jazz (1 de marzo).

Janis. Little Big Girl, de Amy Berg, bucea en la voz más rasposa e icono de los 60, Janis Joplin, a través de un archivo único donde Cat Power lee cartas de la cantante (8 de marzo); Searching for Sugarman revela al Dylan hispano que triunfó en Sudáfrica (15 de marzo); y When You're Strange: A Film About The Doors, de Tom DiCillo, muestra imágenes inéditas de uno de los grupos más míticos del rock liderado por Jim Morrison y narrado por Johnny Depp (22 de marzo). Completa el ciclo Dancing Beethoven, una nueva dimensión de la Novena Sinfonía de Beethoven (20 de febrero).

Por su parte, la Filmoteca del IVC en el Teatre Arniches de Alicante (jueves, a las 19.30 horas,2,5€) conmemora el centenario del nacimiento de Rohmer programando algunos de sus títulos más destacados: Mi noche con Maud (1969) el 28 de enero, La rodilla de Clara (1970) el 11 de febrero, La mujer del aviador (1980) el 25 de febrero y Pauline en la playa (1982) el 11 de marzo. Un tributo al maestro en «filmar la vida» para hacer emerger las corrientes de conflictos humanos que subyacen a lo cotidiano.

Seis películas de estreno en el Teatre Arniches

La Filmoteca de Alicante ofrece de enero a marzo un nuevo ciclo de películas no estrenadas en los últimos años en Alicante, que se verán también en el Arniches.

Este programa comienza el 14 de enero con la japonesa El león duerme esta noche (Japón, 2017), de Nobuhiro Suwa, a la que seguirán La vida lliure (España, 2017) de Marc Recha; Corazón puro (Italia, 2017) de Roberto de Paolis; El hotel a orillas del lago (Corea del Sur, 2018) de Hong Sang-Soo; Tres recuerdos de mi juventud (Francia, 2015) de Arnaud Desplechin, y Doña Clara (Brasil, 2016) de Kleber Mendonça.