José Luis Ferris se sumerge en la esencia del poema

La pandemia ha servido a José Luis Ferris para iniciar un acercamiento a las redes que tiempo atrás hubiera considerado imposible. Durante el confinamiento, abrió la ventana virtual y ofreció la lectura de un poema diario durante 130 días, bajo el título de Los Refugios. Una poesía recitada al día, la mitad de autores y la otra mitad de autoras. El seguimiento fue tal, que el escritor alicantino se reconcilió con la cara más amable de las redes. Y volvió a abrazarlas para ir publicando una serie de haikus a partir de imágenes. Al final alcanzó los 100.

Ahora ha vuelto a publicar en su perfil de Facebook, pero esta vez para recuperar la esencia del poema, con la libertad de la poesía sin corsés. Adagios es el título de esta nueva serie de pensamientos poéticos, con los que quiere compartir una serie de breves evocaciones, sensaciones o pensamientos. «Sentencia breve y, la mayoría de las veces, moral» es la definición de la palabra adagio, tal como la recoge la RAE.

«A veces escribes un poema de 20 versos o más, pero lo más interesante lo encuentras en un momento determinado del poema, en la parte más epifánica, y nos pasa que recordamos poemas de alguien pero nos quedamos con una estrofa, con una parte que es la esencial», asegura el escritor alicantino y Premio Azorín de Novela en 1999.

Por eso, estos adagios surgieron huyendo de la métrica del haiku y volviendo a la poesía pura. «Estoy intentando evitar el poema e ir a la parte esencial, que se pueda prescindir del resto».

De esta forma, son ya cerca de 40 adagios los que ha publicado en redes, «como micropoemas» en los que recoge sensaciones o pensamientos, a los que acompaña de una imagen en blanco y negro que guarde relación con la idea de la poesía. «Son pensamientos poéticos que no pongo con rigor diario, voy subiéndolos de vez en cuando y tampoco van dedicados a alguien en especial», afirma. «Algunos sí tienen un destinatario, como uno de los últimos que hice pensando en Guadalupe Grande -la hija de Félix Grande y Paca Aguirre, que falleció este mismo mes- o si hago una reflexión en la que recuerdo a Gil de Biedma por algo, pues se lo dedico; también hay otro sobre la luz que lo hice pensando en Juanjo Llorens -iluminador alicantino ganador de varios premios Max- como un guiño porque él los sigue en las redes».

Ferris afirma que estos pensamientos son lo más parecido a aforismos, «son casi sinónimos», lo que ocurre es que el adagio «se relaciona más con los movimientos musicales, pero un poema sin ritmo, sin música, no es nada; un poema tiene que cumplir con el ritmo que es lo que más une a la poesía con la música porque ninguna puede existir sin él. Desde el punto de vista técnico, poesía es intensidad expresiva, belleza y ritmo», apunta.

El también autor de la biografía de Miguel Hernández destaca que estos adagios le vienen como «una inspiración brutal», a veces cuando va conduciendo «y paro para poder escribirlos» o también «me surgen cuando estoy a punto de levantarme de la cama, pero todavía estoy medio dormido, en ese duermevela es cuando se me enciende la imaginación, así que me dejo el móvil al lado y lo grabo para que no se me olvide».

Seguimiento

Ferris está muy satisfecho porque sus adagios «están teniendo un seguimiento impresionante» y porque «tenía una relación bastante irregular con las redes sociales, era poco constante y ahora esa relación es muy distinta».

La posibilidad de publicar estos adagios, cuando llegue a los 100, en bastante grande. «Me ofrecieron publicar los haikus pero iban relacionados con las imágenes y no quise». Ahora es distinto porque las micropoesías son independientes de las fotografías. «Editores ya tengo y es posible que lo publique porque me ha hecho volver a la poesía».

La «culpa» de esta nueva iniciativa literaria, dice, la tiene Mario Martínez Gomis, profesor jubilado. «Después de los haikus me dijo que por qué no hacía algo más español, menos asiático. Y le tomé la palabra».