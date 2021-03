«Minari»,la sorpresa de los Óscar

Es la película sorpresa del año y, como Parásitos, tiene aroma coreano aunque es una producción norteamericana. Se titula Minari, historia de mi familia y es un drama autobiográfico dirigido por Lee Isaac Chung que se ha colado en la carrera de los Oscar sin que nadie lo esperara. Tiene seis nominaciones (película, director, guion, actor, actriz secundaria y banda sonora).

Cuenta las peripecias de una familia oriental que se instala en Arkansas en los años 80. El padre (Steve Yeun, visto en The walking dead) es muy rápido descubriendo el sexo de los pollitos por lo que es contratado en una granja. Viven en una humilde casa con ruedas en medio del campo y sueña con crear allí un paraíso. Su esposa (Yeri Han) trabaja con él y no está muy de acuerdo con la situación y se queja de las incomodidades de su nueva vivienda. Junto a ellos están sus hijos, la despierta Anne (Noel Cho) y el robaplanos de la película, el pequeño David (Alan S. Kim), un niño con un problema cardíaco cuyas expresiones ingenuas no permiten apartar la visión de su rostro. A ellos se une la abuela (la veterana Youn Yuh-Jung) para cuidar de los niños mientras los padres trabajan. Juntos intentarán salir adelante pese a las dificultades. Conozcamos los secretos y detalles de esta película.

El ojo de Brad Pitt

El filme está producido por Brad Pitt, que ha demostrado su buen ojo para escoger películas ya que también estaba detrás de otras cintas que triunfaron en los Oscar (Infiltrados, 12 años de esclavitud o Moonlight’ o fueron candidatas (Selma, Moneyball o El árbol de la vida).

Minari es un término coreano que se asocia a una verdura o planta. Una vez que este vegetal muere, tiene una segunda vida en la que renace y crece aún más fuerte que antes. Por todo ello tiene un significado también metafórico en el filme. Se utiliza para cocinar pero, eso sí, tiene un olor maloliente. Lo más parecido en la cultura occidental sería el berro, pero el minari tiene un sabor herbal mucho más fuerte y se le suele denominar apio chino o perejil japonés. El director cuenta: «Mi abuela trajo minari de Corea y plantamos esas semillas en un pequeño lecho de un arroyo en Arkansas. De todas las cosas que eran difíciles de cultivar en nuestra granja, el minari fue el que echó raíces y simplemente creció y floreció».

El origen

El realizador y guionista, Lee Isaac Chung decidió escribir esta historia para explicarle a su hija su origen, qué le supuso a sus padres viajar a Norteamérica y qué significaba para él la familia en la que, pese a todo el caos, también había momentos hermosos. Explica: «Si pudiera dejar a mi hija una historia, ¿cómo querría que fuera? Anoté ocho recuerdos visuales de cuando tenía la misma edad que mi hija; iban desde las acaloradas discusiones de mis padres en Arkansas hasta el hombre que ayudó a mi padre a arrastrar una cruz por la ciudad, pasando por mi abuela, cuando quemó la granja».

El cineasta se inspiró en Willa Cather, una novelista que escribía sobre la vida en las grandes llanuras y se enamoró de su novela Mi Antonia. «Como ejercicio, dediqué una tarde a escribir mis recuerdos de la infancia. Recordé los de nuestra familia. Cuando nos instalamos en un remolque de un solo ancho en un prado de Ozark y la conmoción de mi madre al saber que este sería nuestro nuevo hogar. Recordé el olor de la tierra recién arada y la forma en que su color agradaba a mi padre. Recordé el arroyo donde arrojaba piedras a las serpientes mientras mi abuela plantaba una verdura coreana que crecía sin esfuerzo. Con cada recuerdo, veía mi vida de nuevo, como si las nubes se hubieran movido sobre un campo que había visto todos los días. Después de escribir 80 recuerdos esbocé una narración con temas sobre la familia, el fracaso y el renacimiento. Así se me ocurrió la idea de escribir Minari, historia de mi familia; empezó para mí, cuando dejé de admirar y comencé a recordar».

Por primera vez en la historia de los Oscar, un actor asiático-norteamericano es nominado a mejor actor (Steven Yeun) y también por primera vez dos directores de origen asiático son candidatos: Lee Isaac Chung y Chloé Zhao (Nomadland).

En coreano y en inglés

Una de las decisiones que tomó Chung fue escribir los diálogos de la familia en coreano para reflejar cómo funcionan realmente las familias que acaban de llegar al país. «Ves gente en las películas norteamericanas hablando inglés cuando en la vida real no lo haría. Pero creo que cuanto más auténticamente una película muestra los detalles de cómo viven realmente las personas, mayor sentido tiene».