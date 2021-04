El disco del músico Israel Poveda. Let it Drop es el título de la canción que Badgato (Israel Poveda) ha lanzado para todas las plataformas desde París, ciudad en la que se encuentra realizando un Erasmus. Según cuenta, le ha supuesto mucho trabajo y esfuerzo la grabación de este tema que produce y compone él mismo con un sonido electrónico actual: «Quiero que sea igual de especial para la gente que la escuche como lo es para mí, ahora mismo estoy intentando crear mi propio sonido que me caracterice y que cuando alguien lo escuche sepa quién es, lo mismo que les ocurre a gente como Martin Garrix». Al mismo tiempo que el single, Badgato también ha presentado el videoclip que ha sido rodado en París vista desde el prisma y ritmo del músico. «Todo lo hice yo mismo, desde la producción y el montaje hasta la edición del video, fue coger mi móvil y salir por las calles de París a grabar todo lo que pude, algo que fue de lo más espontáneo y natural», afirma.