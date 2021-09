Pongo, Israel Fernandez y Diego del Morao se incorporan al cartel de Atiende Alicante

La novena edición del ciclo de música singular Atiende Alicante, que este año cuenta con dos apartados (On, el tradicional, y Off, de inspiración mediterránea, en el que cada concierto se acompaña de una pequeña rutas turística por distintos rincones de la ciudad), ha sufrido cambios en su cartel inicial. La artista africana Pongo, reina del kuduro (estilo musical y de baile angoleño) progresivo y mestizo y el dúo flamenco formado por el cantaor Israel Fernández y el guitarrista Diego del Morao se suman a Atiende On, en sustitución de los artistas estadounidenses: el grupo Arrested Development y el cantautor Damien Jurado, cuyas actuaciones han quedado pospuestas a marzo y mayo, respectivamente, del próximo año 2022.