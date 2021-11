La columna de Eusebio Sempere se compra por 68.000 euros y bate récord

No es habitual que las obras de grandes proporciones de Eusebio Sempere salgan a subasta. Por eso que Columna, realizada en 1974, se haya vendido por 68.000 euros supone un récord. La subasta se celebró en la tarde del pasado miércoles en la casa Fernando Durán de Madrid y fue una entidad, no un particular, la que adquirió en el precio de salida la pieza de 2,60 metros de altura, que supera los 3 al contar el colgante. No obstante a esta cifra de 68.000 euros hay que añadirle el 23% de IVA y el premium. «En total se han pagado 83.000 euros por esta pieza», destaca Kristian Leahy, director de arte contemporáneo de la sala.

La entidad compradora ya había mostrado su interés por esta columna colgante y móvil antes del día de la subasta, y así se lo había hecho saber a la casa. Finalmente fue la única puja que se presentó por la escultura y consiguió hacerse en propiedad de esta pieza de arte.

Leahy recuerda que esta cantidad supone todo un récord para una obra escultórica de Sempere. «Además, nunca se había subastado una pieza tan grande» del artista de Onil. De hecho, el mayor precio pagado en subasta por una escultura suya era 8.500 euros, «una reja de 66x30 que se vendió el año pasado en otra sala de subastas». La mayor cantidad por una de sus obras en general fue 18.000 euros por un gouache sobre tabla, «que en realidad son 22.000 euros si añades IVA y el premium».

Columna, escultura móvil colgante realizada con varillas en acero cromado con forma helicoidal, pertenecía a «un gran amigo» del propio Sempere a quien se la compró. Desde entonces siempre ha permanecido en su casa de Madrid.

Su serie de columnas colgantes móviles la realizó en los primeros años de la década de los 70 y hay documentadas, además de la que sale a subasta, un total de 9 de diferentes dimensiones pero con similar esquema compositivo. Dos de ellas se encuentran en la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante; tres forman parte de los fondos del Museo de Arte Abstracto de Cuenca; una pertenece a la colección de arte del BBVA; otra se encuentra en Patrimonio Nacional y también hay en la Fundación Juan March.

De momento no se ha hecho público el nombre de la entidad que ha adquirido el colgante de Sempere. Dependerá de sus función el que se cuelgue en una sala o pase a formar parte de una colección artística, que es lo que parece más factible.