¿Desde cuándo y cómo decidiste dedicarte a la música?

La música es algo que desde muy pequeño me gustaba, pero no fue hasta que tenía 21 años cuando me planteé dedicarme a ella de manera profesional. Empecé en 2017 a hacer algunos conciertos de versiones con un amigo y, a raíz de ello, a componer mis primeras canciones. Ese mismo año tuve la oportunidad de grabar un disco con Jesús Yanes y fue el momento en el que comencé a dedicar todo mi tiempo a desarrollar mi carrera en la música, hasta día de hoy.

¿En los temas que has publicado se puede conocer en su totalidad al Pepe Bernabé cantante o es solo una muestra de lo que puedes ofrecer?

Siempre intento ofrecer un poco de mí en cada canción, desde composiciones que son más urbanas a la parte sentimental con baladas, para que la gente pueda ver las distintas facetas que tengo a la hora de escuchar y de componer canciones. Me gusta no hacer siempre lo mismo y por eso siempre estoy buscando qué es lo que puedo hacer nuevo. Por eso creo que todavía hay partes que no he desarrollado y que en este año la gente podrá descubrir en mis canciones, porque al final siempre escribo conforme a lo que vivo, y como la vida siempre va cambiando pues su reflejo en mis canciones también.

Hace poco firmabas con la poderosa multinacional Warner Music. ¿Será difícil mantener tus ideas y principios musicales?

No, porque entro en Warner gracias al trabajo que he hecho y sigo haciendo. Quiero decir, decidimos trabajar juntos porque pensamos que podemos mejorar el trabajo que yo ya desarrollaba como independiente, por lo que no tendría mucho sentido que cambiásemos el proyecto por el que nos hemos unido.

Cuando te sientas frente al folio en blanco, ¿en qué o en quién te inspiras para plasmar tus historias?

En mi caso es la pantalla del móvil en blanco. Suelo tomar de referencia momentos concretos de cómo me siento o algo que me ha sucedido para escribir. Para mí no tendría sentido que me pusiera luego en un escenario a cantar canciones con las que no me identifico, porque lo que me llena de la música es poder transmitir con mis letras lo que siento o vivo. A veces es complicado exponer en una canción que estás mal emocionalmente, pero creo que luego eso también ayuda a personas a sentirse identificados con tu música y les ayuda a mantener cierta calma, porque a mí también me ha pasado como oyente.

Has colaborado con gente como Café Quijano o Bombay y hace unos días publicabas el single "La Lagrimita" a dúo con Nyno Vargas. ¿Cómo surgió: lo buscaste o te buscaron?

Suelo buscar yo las colaboraciones porque me gusta decidir con quién trabajo y comparto mi proyecto, y además les busco cuando ya tengo hecha la canción y así poder presentársela. Siempre intento buscar a los artistas que se que pueden aportarle algo a la canción que yo no podría nunca, y con su colaboración la canción se enriquece muchísimo. En el caso de Nyno Vargas, además de una colaboración, es un remix de una canción que ya había sacado antes en solitario, y junto con Chus Santana en la producción, creo que hemos llevado el tema a su máximo potencial.

Llevas tiempo en el mundo de la música y ahora parece que llega tu lanzamiento nacional. ¿Te ha costado mucho?

Creo que me ha costado llegar un poco más que a otros artistas, aunque también sé que menos que a otros. Al final es cuestión de trabajo y perseverancia, todavía hay mucho camino por delante y, en mi caso, lo único que me ha hecho avanzar es no parar de trabajar cada día y luchar por lo que quiero. Cuando te acuestas y te levantas pensando en lo mismo todos los días, no te queda otra que trabajarlo y lucharlo para conseguirlo.

Vienes de actuar en Murcia y en Madrid, ¿Qué ofreces al público cuando subes al escenario?

En cada una de mis galas me gusta ofrecer canciones nuevas que todavía no han salido a la luz y presentarlas a la gente que viene a los conciertos, es como un pequeño regalo por venir. Además me gusta enseñar versiones más íntimas de los temas porque al final creo que el directo también tiene que mostrar algo distinto a lo que pueden escuchar en las plataformas a la gente que viene a vernos. Encima del escenario también lo disfrutamos mucho porque al final con mi banda somos como un grupo de amigos y esa energía creo que también se transmite al público.