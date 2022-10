De Elche a Broadway por un sueño

Julia Navarro lo ha entregado prácticamente todo por cumplir el sueño de ser actriz. Esta ilicitana de 32 años dejó su barrio de Carrús hace un lustro y tras un periplo por Londres terminó afincándose en Nueva York hace tres. Este otoño debutará como protagonista de «El viento del deseo», una función que parece hecha a su medida, ya que relata las aventuras de una joven española luchando por abrirse camino en Estados Unidos.

La idea es que la obra, escrita por la madrileña Laura J. García y dirigida por el neoyorquino Giovanni Marine, pueda irse de gira por teatros «off-Broadway», de Chicago o Miami, y que llegue también a España. Al menos esa es su ilusión tras largos meses de ensayos para una función que tiene el apoyo del Ministerio de Cultura español.

Aunque no viene de cuna de actores, en casa siempre ha habido fascinación por el cine, el teatro y la música, ya que su padre es guitarrista. En estos momentos está luchando por abrirse un gran camino en la industria, y batallando por establecerse como artista en la ciudad que nunca duerme. Su mayor sueño sería participar en musicales de Broadway, aunque, por el momento, las oportunidades no le faltan.

De forma resumida, hace unos meses participó como protagonista en el show de comedia «A Sketch of New York», interpretó el papel principal de Ana en el «Trópico», de Nilo Cruz y dentro de dos semanas participa con otro papel protagonista en el New York Theatre Festival con la obra «E.G.G.», de la misma forma que ha formado parte de cabarets y shows de baile y canto, «y he tenido el honor de poder cantar en uno de los locales más prestigiosos de Broadway, Don’t Tell Mama».

A pesar de toda esta montaña rusa de experiencias, admite a INFORMACIÓN que la vida fuera no es nada fácil, y sobre todo porque echa de menos a los suyos. «Siempre los veo al año dos o tres veces, pero la última vez fue en Navidad y hasta la siguiente no podré volver a encontrarme con ellos. Extraño también a mi gatito, que es como mi hijo, a mis padres, amigos, a mi abuela...». Le consuela poder hablar por teléfono todos los días aunque sea cuando para de la frenética jornada, y recuerda, también con nostalgia, la comida española, « el clima, el calor de la gente y ¡las fiestas de Elche!».

Uno de los puntos de inflexión más grandes en su carrera vino al audicionar para la escuela de interpretación de Nueva York Stella Adler, lo que le permitió entrar y empezar la vida en América.

Con los ahorros de sus dos años anteriores trabajando en Londres se embarcó en una aventura, complicada, en la que tiene que hacer casi malabares. «Si alguien te dice que la vida en Nueva York es fácil ese alguien seguramente tendrá algún tipo de ayuda, o becas, es una vida muy intensa y apasionante. Es toda una sorpresa, te levantas y no sabes lo que te vas a encontrar ese día, y eso me encanta, pero luego los precios son una locura».

Además de su carrera de actriz, esta ilicitana es profesora y se formó en Filología Inglesa y Español como lengua extranjera. Ahora trabaja en dos sitios y desde que llegó a Nueva York ha llegado a combinar cuatro trabajos para mantenerse, «y luego como inmigrante es muy difícil encontrar una casa, se te exigen papeles que por el simple hecho de no ser americana no tienes, y solo el hecho de buscar una habitación se convierte en una odisea».

A pesar de todos los contras, y de la complicación de poder hacer y mantener amistades cuando uno llega solo, tiene la convicción de que «esta ciudad tiene mucho que ofrecerte si eres artista, he tenido situaciones muy complicadas pero después de tres años estoy empezando a recoger los frutos que he sembrado».