Fue la década del cambio. Cambió la música, la estética, el ocio. Marcó un nuevo estilo de vida, de consumir cultura y de relacionarse. La influencia que dejó la década de los 60 continúa viva en el imaginario de nuevas generaciones pero también en una estética que nunca muere.

El fotógrafo alicantino Álex Amorós, residente en Londres desde hace una década, ha querido mostrar y demostrar que esa huella continúa muy viva, que sigue movilizando a miles de personas y que esos años, que él mismo rememora con su grupo de música, The Liquorice Experiment, o como DJ, se encuentran hoy día en el altar de las devociones en la capital británica.

Entre 2019 y este mismo año, Amorós trabajó recorriendo diferentes festivales y reuniones revival de la escena sesentera, tanto en Londres como en Brighton y Margate, donde The Beatles, The Kinks y The Doors siguen sonando.

El resultado lo ha reunido en Lé Scene, un fanzine de 32 páginas que incluye una selección de 20 fotografías, editado por Sugar Kane Editions.

Los 60 fueron el comienzo de una nueva era a nivel musical y social, especialmente en Londres con los conocidos movimientos del Swinging London o la British Invasion que luego se trasladaron a nivel global, y este proyecto esta ejecutado en diferentes eventos revival de la escena sixties tanto en Londres cómo en Brighton y Margate.

"Lo que he intentado es plasmar y honrar ese movimiento, y cómo sesenta años después sigue existiendo una escena sesentera, seguidores de una época que cambió la forma de ver la vida para siempre tanto a nivel hedonista como musical y estético", afirma el fotógrafo que ha realizado diversos proyectos fotográficos, uno de ellos relacionado con el brexit, el confinamiento en esa ciudad o las sillas de la Explanada de Alicante.

"Estas personas se reúnen en eventos, bailan y disfrutan de su música preferida con sus mejores galas, ya sea northern soul, mod, garage neat o psicodelia". Una filosofía que él mismo comparte, "como parte activa integrante de ella tanto a nivel fotográfico como musical y mi obligación era dejar plasmado su legado actual".

Además del disfrute personal, Álex Amorós ha recogido en su cámara tanto los eventos que se organizan en distintas salas históricas de Londres, como algunos de los festivales más reconocidos.

Es el caso de Le Beat Bespoke, uno de los más importantes de este movimiento. También el Mousetrap, que se celebra desde hace 30 años en el histórico local Orleans Bar de Finsbury Park y reúne a gente de toda Europa. "Hay locales muy relacionados con esta música sesentera, pero en Londres funcionan de forma diferente a España. En Inglaterra los promotores alquilan las salas para organizar sus fiestas".

Amorós destaca que es un life style. "Coleccionan sus discos, pinchan con vinilo, su estética es de los 60 porque se visten con ropa de esa época y bailan con ese estilo".

Esa fidelidad a todo lo huela a esa década, se da, según el fotógrafo, "porque la gente sigue viviendo en ese sueño y su objetivo fundamental es bailar y disfrutar, esa cultura permanece viva y sigue habiendo un público latente, por eso me interesaba el ambiente, no los grupos, sino el sentimiento de esas personas por esa forma de vida".

Además, destaca, "también lo siguen nuevas generaciones, tanto a nivel de grupos como de público, yo creo que porque es una música pura; luego ha habido música en los 90 muy influenciada por los 60".

Lé Scene se presentará en diciembre en Londres y también en Milán.

Los mods

Paralelamente a este proyecto, ha trabajado en otro fanzine en torno a los mods, cultura también sesentera cuyo nombre procede del término modernista, realizado igualmente en diversos festivales de estas características en el Reino Unido, "muchos de ellos relacionados con los mismos de los 60", afirma.

"Suele haber scooter runs por las mañanas donde estos amantes de la cultura scooter sesentera inspirados en gran medida por la película Quadrophenia se reúnen y hacen un paseo en moto de forma conjunta". Concentraciones en las que suele haber premios, con los mods "vestidos con sus mejores galas para disfrutar con sus vespas y lambrettas".

"Mi proyecto esta realizado en las mismas tres ciudades pero en este caso me baso en la cultura del scooter run y plasmo que permanece muy presente en la actualidad y que sus seguidores son fieles".