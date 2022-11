Fundación Mediterráneo acoge la octava edición del festival internacional Ocean Film Tour en su sede de Alicante. Este festival de divulgación medioambiental proyectará los cinco mejores documentales internacionales de esta edición. El visionado tendrá lugar en el Aula de Cultura (Avda. Doctor Gadea, 1) este jueves, 3 de noviembre, a las 20 horas.

La muestra cuenta con cinco piezas documentales realizadas en Canadá, Alemania, Australia, Francia y Dinamarca que muestran la cara oculta y asombrosa de los océanos desde la mirada de sus protagonistas.

Shobe surf, The deep med, Storm ride, Into the ice y Cold water therapy son los títulos de los trabajos que se mostrarán. El programa de las películas tiene una duración total de 120 minutos y contará con un descanso de 30 minutos en la mitad de la proyección. A su vez, en el acto tendrán lugar diferentes sorteos. Las entradas (de 8,50 a 10 euros) pueden adquirirse de forma online en eventbrite.com.

El festival comenzó en 2014 y desde entonces ha llevado sus proyecciones por todo el mundo. Esta octava edición ya ha recorrido Gran Bretaña y Letonia, así como también varias ciudades de España, siendo Alicante su próxima parada. Se trata del evento cinematográfico por excelencia para quienes aman el mar, con grandes aventuras oceánicas y documentales sobre el medio ambiente a bordo en un tour que lleva la belleza y la fascinación de los océanos a la gran pantalla con historias inspiradoras de los siete mares y los deportes acuáticos del año.

Tres continentes, cinco documentales

Desde Canadá llega Shobe Surfs dirigida por Elizabeth D. Costa. Este documental cuenta la historia de Shoebe Mehraz, una chica de Bangladesh de 13 años que surfea en el único club dónde permiten a las mujeres practicar este deporte. Esta adolescente tendrá que superar los obstáculos que presentan tanto su familia como la sociedad en la que vive para poder llevar a cabo su sueño.

The Deep Med cuenta la historia del biólogo marino y fotógrafo Laurent Ballesta en su misión de buceo de 28 días por el Mar Mediterráneo. Este documental francés dirigido por Gil Kebaïli muestra el fascinante y desconocido ecosistema del fondo mediterráneo.

Tres surfistas cansados de ese deporte deciden emprender una búsqueda de olas en el otro extremo del mundo: la helada Alaska. Cold Water Therapy del director Remy Brand mostrará a Remy, Josh y Jake rodeados de nieve, glaciares y muchas nuevas experiencias.

Boris Herrmann es el protagonista de la producción alemana Storm Ride, que narra su camino para lograr una de las mejores marcas en la regata más dura del mundo, la Vendée Globe. Totalmente solo junto a su yate Herrmann se expone al viento y a la marea, cuando un imprevisto amenaza con ahogar su sueño.