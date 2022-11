Pocos grupos españoles, por no decir ninguno, han suscitado el aplauso unánime de crítica y público como Morgan desde la aparición de su primer disco North allá por 2016. Mañana llegan a The One San Vicente dentro de la gira de presentación de su último trabajo The river and the stone, otra vuelta de tuerca al rock americano. Hablamos con Paco López, guitarrista de la banda madrileña.

Aunque el primer disco de Morgan salió en 2005, lleváis diez años como grupo, ¿cuál es el balance de esta década? ¿positivo? Si, sí. Básicamente es difícil de creer. Estas cosas uno las hace por el amor a la música, tocar con los amigos sin ninguna pretensión, llegar a tocar ya es un sueño cumplido para cualquier músico. ¿Y en el mejor de los sueños os veíais publicando discos, tocando para miles de personas y recibiendo críticas estupendas? Nunca, jamás, en ningún momento. Todos hemos tenido diferentes proyectos, sabemos que es difícil calcular qué efecto puede tener en la gente lo que haces y cuando poco a poco empezamos a comprobar que no solo venían a vernos amigos, sino que había caras desconocidas, que salíamos de Madrid y también venía gente que nos había escuchado, porque alguien les había dicho, pues todo ese proceso fue una ensoñación. Y además a nosotros nos encanta tocar. Hemos tenido otras bandas que también nos han dado las mismas sensaciones de disfrute y tal, pero por lo que sea no nos han permitido hacer lo que estamos haciendo con esta. la composición de este último disco ha sido entre todos, haciéndolo todo casi de cero Si hacemos una foto fija del panorama musical español te sale el reguetón, el indie, lo comercial... de repente aparecéis vosotros y felizmente se percibe un hambre descomunal entre el público de música de calidad. Es cierto que eso lo hace todavía más extraño, porque lo que nosotros hacemos uno nunca pensaría que va a ser popular, en ningún caso, por diferentes factores, pero qué va. Te demuestra el público que efectivamente hay público para todo, para lo indie más pop o un poco más mainstream o comercial, pero también hay público para este estilo, quizá conciertos un poco más introspectivos, no sabría decirte, pero desde luego tiene momento de viaje, que es lo que buscamos. Es como ponerte a ver una película y te dices: tiene un punto que necesita mi atención y que me sumerja en la historia. Tenéis un público que sabe de música, que ha escuchado mucho y que espera con muchas ganas que surjan propuestas como las vuestras. Sí, a mi la sensación que me da es que hay gente de nuestra edad, de 30, 40 o 50, incluso más, y sí, es un tipo de público que busca algo más reposado. Wikipedia dice que sois un grupo indie. Ja ja... indie, bueno, nosotros nos pagamos el primer disco, no fichamos con ninguna discográfica, nos hemos autogestionado todo, hacemos una cosa que no hace mucha gente. La verdad es que somos indies de pura cepa ja, ja. Musicalmente no, pero es que al principio el término se acuñó más por como planteaba la banda su filosofía, pero al final terminó siendo más un estilo de música. ¿Cómo os planteáis la composición? Al principio, Nina traía una idea, una melodía y trabajábamos sobre eso, pero en el últimos disco hemos usado ideas de todos, la composición de este último disco ha sido entre todos, haciéndolo todo casi de cero. ¿Cuáles son tus influencias, la música de los 60 y 70 norteamericana? Sí, es lo que más me impactaba de chaval, con la que más conecto, pero van pasando los años y cualquier cosa que tenga un poco de enjundia también. Vamos apreciando nuevos estilos, pero a la hora de tocar siempre tira hacia esa base con la que crecí, el rock americano de toda la vida. ¿Y guitarristas que te hayan marcado? Billy Gibbons, de ZZ Top, me vuelve loco, o JJ Cale, que aunque no sea un guitar hero me parece un genio. ¿Por que siempre hay una canción en castellano en vuestros discos? No es intencionado, ha ido surgiendo de esta manera. Es cosa de Nina, que de vez en cuando le sale alguna cosa en castellano. ¿La idea es seguir cantando en inglés? Si, sí, pero igual salen más ideas en castellano y el próximo disco es mitad mitad, o todo, podría ser, pero siempre sería solo por una razón puramente musical. Era una cosa (cantar en inglés) que parecía que podría jugar en nuestra contra pero el público disfruta de los discos y los conciertos y quiere que hagamos las cosas así, como de corazón y estómago. ¿Os habéis planteado girar por el extranjero? Es una de las cosas que más ilusión me haría, salir por Europa y garitear y ver cómo reacciona el público. No debe ser fácil montar una gira de ese tipo porque no te conocen. Pero en algún momento lo haremos. Se está notando un poquito que la gente no tiene tanto dinero como antes para el ocio o la cultura ¿Y Estados Unidos, os impone más respeto? Ummmm ... si la música que hacemos tiene bastante raíz americana ir allí a tocarles nuestra interpretación sí que impone un poquito de respeto. La prensa especializada española os ha cubierto de piropos y buenas críticas. Aunque yo no lo piense, no seré yo quien diga lo contrario. Vais a tocar un día en el Winzik, ¿podrían ser dos? Noooo, ojalá. Se está notando un poquito que la gente no tiene tanto dinero como antes para el ocio o la cultura. Además después de la pandemia salimos todas las bandas en tromba y hay como mucha oferta de conciertos, pero menos dinero, y estos meses se están vendiendo menos entradas en general. Para nosotros vivir de esto es un lujo y todo lo que se pueda alargar en el tiempo bienvenido sea. Si hay que dejar de hacerlo en algún momento que nos quiten lo bailao. ¿Habeis editado todo en vinilo? Todo menos el disco en directo que de momento está solo en plataformas digitales, pero saldrá en vinilo. La gente que viene a vernos es bastante amante del formato ¿Es la mejor forma de materializar el concepto disco, ahora que tanto se publican canciones sueltas? Claro, el mundo ha cambiado y se consume de distinta manera, pero todavía quedamos algunos que lo disfrutamos así y escuchar un disco entero nos da mucho gusto.